21 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Август 2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2020
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2020
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21 августа 2020 года 17:07
Американские фондовые индексы перешли к росту на торгах в пятницу после снижения в первые минуты сессии.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 83,84 пункта (0,3%) - до 27823,57 пункта.
Standard & Poor's 500 набрал 4,15 пункта... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:56
Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс доллара поднялся выше 75 руб. впервые с 6 мая, евро торгуется выше 88 руб. впервые с 30 марта.
Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 16:47 мск, что на 1,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:44
Курс евро в пятницу перешел к заметному снижению в паре с долларом США после публикации предварительных данных PMI еврозоны, которые не оправдали прогнозов.
Евро торгуется днем в районе $1,1782 против $1,1860 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:38
Турция обнаружила крупное месторождение газа в Черном море, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - заявил турецкий...
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21 августа 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:29
Переговоры о будущих отношениях между Европейским союзом и Великобританией не продвигаются, и есть риск, что соглашение не будет готово к моменту выхода королевства из союза.
"Те, кто надеялся на ускорение переговоров с этой недели, будут разочарованы; я, со своей... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:20
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-480 на 22 млрд 802,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:16
ПАО "Распадская" планирует сократить в 2020 году добычу угля на 26%.
"Объем производства "Распадской" в 2020 году запланирован на уровне 9,5 млн тонн", - сказал в ходе телефонной конференции CEO компании Андрей Давыдов.
Как сообщалось, в 2019 году компания... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,11 пункта (0,371%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2982,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3024,71 (+1,04%) пункта,... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:05
Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс евро поднялся выше 88 руб. впервые с 30 марта, доллар торгуется около 74,7 руб. впервые с начала мая.
Курс евро составил 88,0175 руб. в 15:53 мск, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия... читать дальше
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21 августа 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,59/75,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 81 коп., Cредний курс продажи...
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21 августа 2020 года 15:40
Экспорт и транзит нефти из европейских портов России в первую декаду сентября вырастет на 31%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с портовым графиком.
Так, если в первую декаду августа отгрузки нефти из балтийских портов Приморск и Усть-Луга составляли 800 тыс.... читать дальше
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21 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,43 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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21 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 24 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 53600,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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