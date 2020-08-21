.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7711 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
В июле снижение ВВП России замедлилось до 4,7% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в июле 2020 года оценивается в 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, 8,9%, по уточненным данным, в мае (вместо 10,7%), падения на 10,4% в апреле (уточнено с 12,0%), роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в...
 
Средний бизнес станет прозрачным для налоговиков
Налоговая служба готовится получить удаленный доступ в онлайн-режиме к бухгалтерской и налоговой отчетности более чем 200 российских компаний. Такую возможность откроют поправки в Налоговый кодекс, которые подготовил Минфин. Сейчас налоговый...
 
Траты россиян на тепло сократят за счет самих граждан
Каждый отопительный сезон региональные объединения Союза потребителей России (СПРФ) получают массу жалоб от граждан - на дороговизну и низкое качество теплоснабжения в старом жилом фонде. Основная причина - потери тепла в изношенных сетях и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 августа 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7711 руб.

 0
21 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 73,7711 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,19 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 августа 2020 года 17:07
Фондовый рынок США перешел к росту после первоначального снижения
Американские фондовые индексы перешли к росту на торгах в пятницу после снижения в первые минуты сессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск поднялся на 83,84 пункта (0,3%) - до 27823,57 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 4,15 пункта...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:56
Доллар превысил 75 руб. на "Московской бирже", евро торгуется выше 88 руб.
Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс доллара поднялся выше 75 руб. впервые с 6 мая, евро торгуется выше 88 руб. впервые с 30 марта.

Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 16:47 мск, что на 1,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:44
Евро перешел к снижению в паре с долларом на данных PMI еврозоны
Курс евро в пятницу перешел к заметному снижению в паре с долларом США после публикации предварительных данных PMI еврозоны, которые не оправдали прогнозов.

Евро торгуется днем в районе $1,1782 против $1,1860 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:38
Турция обнаружила крупное газовое месторождение в Черном море
Турция обнаружила крупное месторождение газа в Черном море, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - заявил турецкий...
.
21 августа 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 108 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:29
Судьба соглашения Лондона и ЕС остается под вопросом
Переговоры о будущих отношениях между Европейским союзом и Великобританией не продвигаются, и есть риск, что соглашение не будет готово к моменту выхода королевства из союза.

"Те, кто надеялся на ускорение переговоров с этой недели, будут разочарованы; я, со своей...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:20
ВТБ разместил 45,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-480 на 22,8 млрд рублей
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-480 на 22 млрд 802,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:16
В 2020 г. "Распадская" планирует сократить добычу угля на 26% (уточненный вариант)
ПАО "Распадская" планирует сократить в 2020 году добычу угля на 26%.

"Объем производства "Распадской" в 2020 году запланирован на уровне 9,5 млн тонн", - сказал в ходе телефонной конференции CEO компании Андрей Давыдов.

Как сообщалось, в 2019 году компания...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 21 августа снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,11 пункта (0,371%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2982,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3024,71 (+1,04%) пункта,...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:05
Евро превысил 88 руб. на "Московской бирже", впервые с 30 марта
Евро и доллар активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс евро поднялся выше 88 руб. впервые с 30 марта, доллар торгуется около 74,7 руб. впервые с начала мая.

Курс евро составил 88,0175 руб. в 15:53 мск, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,59/75,24 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,59/75,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 81 коп., Cредний курс продажи...
.
21 августа 2020 года 15:40
В первой декаде сентября ожидается рост экспорта и транзита нефти из европейских портов РФ на 31%
Экспорт и транзит нефти из европейских портов России в первую декаду сентября вырастет на 31%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с портовым графиком.

Так, если в первую декаду августа отгрузки нефти из балтийских портов Приморск и Усть-Луга составляли 800 тыс....    читать дальше
.
21 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,43 млн
В понедельник, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,43 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
21 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 24 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 53600,00 млн руб.
В понедельник, 24 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 53600,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.