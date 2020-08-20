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20 августа 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8261 руб.
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20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8261 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,315 руб., максимальный - 74,045 руб. Было заключено 15163 сделки. Объем торгов составил 59781,79 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,9875 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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