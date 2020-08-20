Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,3931 руб.

20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1441 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,3931 руб.

Минимальный курс евро составил 86,84 руб., максимальный - 87,7 руб. Было заключено 3807 сделок. Объем торгов составил 16577,33 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,515 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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