Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 133,4 млрд руб.

20 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 августа по данным на начало операционного дня выросло до 133,4 млрд руб.

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Фондовый рынок США торгуется без единой динамики в четверг, давление на рынок оказывают тревоги относительно восстановления экономики после публикации статистических данных по рынку труда. По итогам волатильных торгов в среду американский фондовый рынок снизился после... По итогам волатильных торгов в среду американский фондовый рынок снизился после... читать дальше

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Сбербанк России разместил 64,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-309R на 644,776 млн рублей и 73,49% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-310R на 734,860 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный... Номинальный... читать дальше

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В Москве 90% жилых домов подготовлены к новому отопительному сезону, все работы закончатся к 1 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. "Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Кировской области на уровне "ruBBB+", прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "негативный", сообщило агентство. "Изменение прогноза по рейтингу обусловлено высокой неопределенностью на... "Изменение прогноза по рейтингу обусловлено высокой неопределенностью на... читать дальше

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Банк России в июле сократил объем запасов монетарного золота в составе международных резервов на 15 тыс. унций (0,5 тонны), следует из данных Международного валютного фонда (МВФ). Это несущественное (на сотые доли процента) сокращение на фоне 73,9 млн унций запасов. При... При... читать дальше

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Минстрой России предлагает продлить программу субсидирования процентных ставок застройщикам и увеличить объем ее финансирования, заявил замглавы ведомства Юрий Гордеев. "В настоящее время общая сумма к возмещению по кредитам, выданным в целях реализации проектов... "В настоящее время общая сумма к возмещению по кредитам, выданным в целях реализации проектов... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-479 на 24 млрд 560 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Москва в первом полугодии 2020 года увеличила экспорт фармацевтической и косметической продукции более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.... читать дальше

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Центробанк Турции не стал повышать ключевую процентную ставку, несмотря на падение курса турецкой лиры до нового минимума на этой неделе. Таким образом, ЦБ выполняет требование президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержании низких процентных ставок, подвергая, при... читать дальше

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Международные резервы России на 14 августа составили $590,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 августа международные резервы равнялись $600,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $10,5 млрд, или на 1,7%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... По состоянию на 7 августа международные резервы равнялись $600,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $10,5 млрд, или на 1,7%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 48,66 пункта (1,592%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3007,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3044,92 (-0,38%) пункта,... читать дальше

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Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,04/74,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 112 коп., Cредний курс продажи...

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Банк России зарегистрировал субординированные облигации Альфа-банка серии Т2-1-5 объемом 5 млрд рублей и серии Т2-2-10 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 10,5 года и возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, говорится в сообщении... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка "Санкт-Петербург" до уровня ruA. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у Банка действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности Банка... Повышение рейтинга кредитоспособности Банка... читать дальше

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