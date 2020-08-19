Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,84 пункта (0,191%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3056,54 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48009,906 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,987 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,4209 руб. Минимальный курс евро составил 86,91 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,91 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2907 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6215 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5661 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,5661 руб., максимальный -... читать дальше

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Потребительские цены в РФ с 11 по 17 августа не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстата). На неделе с 4 по 10 августа дефляция в РФ составила 0,1%. До этого три недели подряд была зафиксирована нулевая инфляция. Последний раз недельная дефляция... На неделе с 4 по 10 августа дефляция в РФ составила 0,1%. До этого три недели подряд была зафиксирована нулевая инфляция. Последний раз недельная дефляция... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру вырос вместе с фондовыми индексами в Европе и США, несмотря на неопределенность с новым пакетом поддержки экономики США и напряженность в отношениях США и Китая. Инвесторы также ждали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают снижаться, хотя и отыграли часть потерь после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране по итогам четвертой недели подряд. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизились на 1,632 млн... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизились на 1,632 млн... читать дальше

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Нефтяной рынок находится на пути к ребалансировке, спрос восстанавливается по мере роста экономик, и по средней оценке различных институтов, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мировое потребление нефти восстановится до 97% к уровню,... читать дальше

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Планы газификации за последние три года исполнены лишь на 15%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, по итогам проверки "Газпром межрегионгаза" СП отмечает, что "идет сильное отставание от намеченных... По его словам, по итогам проверки "Газпром межрегионгаза" СП отмечает, что "идет сильное отставание от намеченных... читать дальше

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Apple Inc. стала первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку в $2 трлн. Акции Apple в ходе торгов достигли отметки $468,09. Акции Apple в ходе торгов достигли отметки $468,09. Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн - здесь Apple тоже стала... Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн - здесь Apple тоже стала... читать дальше

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Экспорт "АвтоВАЗа" в январе-июне 2020 года упал почти на треть после нескольких лет роста, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" приостановливал автопроизводства из-за коронавируса, упали и продажи. Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" приостановливал автопроизводства из-за коронавируса, упали и продажи. По... По... читать дальше

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Экономики стран начинают восстанавливаться после кризиса, затоваривание рынка нефти замедляется. "Мы видим, что в июле глобальный индекс деловой активности в промышленности и сферах услуг достиг отметки более 50 пунктов. И это является своего рода начало экономического... "Мы видим, что в июле глобальный индекс деловой активности в промышленности и сферах услуг достиг отметки более 50 пунктов. И это является своего рода начало экономического... читать дальше

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Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что нефтяной рынок еще достаточно хрупок. Как отметил глава Минэнерго, кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной... Как отметил глава Минэнерго, кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-03 и включила их в третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1632 тыс. баррелей - до 512,452 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3322 тыс. баррелей и составили 243,762 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 3322 тыс. баррелей и составили 243,762 млн баррелей,... читать дальше

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