Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,2982 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2982 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,0925 руб., максимальный - 73,5875 руб. Было заключено 10995 сделок. Объем торгов составил 35025,52 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,14 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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