Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,5372 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3055 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5372 руб.

Минимальный курс евро составил 87,22 руб., максимальный - 87,8 руб. Было заключено 3179 сделок. Объем торгов составил 13186,87 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,605 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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