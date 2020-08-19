ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 августа в размере 73,2392 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 73,2392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,29 коп.

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Планы газификации за последние три года исполнены лишь на 15%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, по итогам проверки "Газпром межрегионгаза" СП отмечает, что "идет сильное отставание от намеченных... По его словам, по итогам проверки "Газпром межрегионгаза" СП отмечает, что "идет сильное отставание от намеченных... читать дальше

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Apple Inc. стала первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку в $2 трлн. Акции Apple в ходе торгов достигли отметки $468,09. Акции Apple в ходе торгов достигли отметки $468,09. Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн - здесь Apple тоже стала... Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн - здесь Apple тоже стала... читать дальше

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Экспорт "АвтоВАЗа" в январе-июне 2020 года упал почти на треть после нескольких лет роста, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" приостановливал автопроизводства из-за коронавируса, упали и продажи. Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" приостановливал автопроизводства из-за коронавируса, упали и продажи. По... По... читать дальше

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Экономики стран начинают восстанавливаться после кризиса, затоваривание рынка нефти замедляется. "Мы видим, что в июле глобальный индекс деловой активности в промышленности и сферах услуг достиг отметки более 50 пунктов. И это является своего рода начало экономического... "Мы видим, что в июле глобальный индекс деловой активности в промышленности и сферах услуг достиг отметки более 50 пунктов. И это является своего рода начало экономического... читать дальше

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Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что нефтяной рынок еще достаточно хрупок. Как отметил глава Минэнерго, кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной... Как отметил глава Минэнерго, кризис не только унес сотни тысяч жизней, вирус, который охватил весь мир, нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в частности, нефтяной... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Техно лизинг" серии 001Р-03 и включила их в третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1632 тыс. баррелей - до 512,452 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3322 тыс. баррелей и составили 243,762 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 3322 тыс. баррелей и составили 243,762 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2982 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0925 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,0925 руб.,... читать дальше

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Руководство АО "АвтоВАЗ" приняло решение отказаться от планов по переходу на 4-дневную рабочую неделю на фоне поступившего госзаказа на 15 тыс. автомобилей Lada, сообщает Первичная профсоюзная организация завода. "Поступил госзаказ на 15 тыс. автомобилей Lada, с учетом... "Поступил госзаказ на 15 тыс. автомобилей Lada, с учетом... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в начале торгов в среду, на следующий день после того, как S&P 500 достиг рекордного максимума. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск вырос на 137,87 пункта (0,5%) - до 27915,94... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск вырос на 137,87 пункта (0,5%) - до 27915,94... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-478 на 24 млрд 528,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,06%, однако находится около минимального уровня с мая 2018 года, отмечает Trading Economics. Евро торгуется днем в районе $1,1937 против $1,1931 на... Евро торгуется днем в районе $1,1937 против $1,1931 на... читать дальше

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ЦБ РФ проводит технические работы на своем сайте, поэтому возможны кратковременные замедления в его работе, говорится в сообщении Банка России. Центробанк в марте 2020 года обновил свой официальный сайт, изменив его дизайн. Тогда же регулятор сообщил о возможных... Центробанк в марте 2020 года обновил свой официальный сайт, изменив его дизайн. Тогда же регулятор сообщил о возможных...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,77 пункта (0,615%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3069,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3073,84 (+0,76%) пункта,... читать дальше

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Аукцион по размещению Германией 30-летних облигаций, проведенный в среду, привлек рекордный спрос, притом что бумаги размещались под отрицательную доходность, пишет газета Financial Times. Министерство финансов ФРГ предложило инвесторам бонды на 1,5 млрд евро, а объем... Министерство финансов ФРГ предложило инвесторам бонды на 1,5 млрд евро, а объем... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,5/74,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи упал...

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