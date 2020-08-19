Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5964 руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5964 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5701 руб., максимальный - 10,8289 руб. Было заключено 44 сделки. Объем торгов составил 215,43 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,597 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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