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В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск прибавил 0,26%. Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск прибавил 0,26%. Падение японского экспорта замедлилось в июле на фоне роста поставок в Китай впервые за 7 месяцев, однако было зафиксировано... Падение японского экспорта замедлилось в июле на фоне роста поставок в Китай впервые за 7 месяцев, однако было зафиксировано... читать дальше

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Доллар США снижается к евро и фунту, незначительно дорожает к иене. Курс доллара находится вблизи двухлетнего минимума в паре с евро. Бывший вице-президент США Джо Байден был избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты... Бывший вице-президент США Джо Байден был избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты... читать дальше

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Японский экспорт упал в июле на 19,2% относительно июля прошлого года - до 5,37 трлн иен, сообщил японский Минфин. В прошлом месяце падение экспорта замедлилось на фоне роста поставок в Китай впервые за 7 месяцев, однако было зафиксировано по итогам 20-го месяца подряд. При... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-479 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск среды достигло 22 млн 059 тыс. 933 человек, увеличившись за сутки на 178 тыс. 075, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро вторника этот суточный показатель составлял... читать дальше

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Цены на нефть снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США. Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные... Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что хотя политическая напряженность в Белоруссии обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США, белорусские банки в настоящий момент обладают значительным запасом... читать дальше

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Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде). За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 24114,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50386,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы не продемонстрировали вчера единой динамики, при этом S&P 500 поднялся до рекордного максимума. Nasdaq Composite во вторник также обновил рекорд - в 34-й раз с начала года, свидетельствуют данные MarketWatch. Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23... Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23... читать дальше

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Минфин РФ предлагает освободить международные компании, являющиеся резидентами российских специальных административных районов (САР) от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов, если последние получают более 80% доходов от операционной деятельности или участвуют... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне. Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром -... Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром -... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне опасений инвесторов в связи с обострением напряженности в отношениях между США и Китаем. Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Европе, пишет Trading... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 87,3401 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 87,35 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 73,4321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,45 коп.

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