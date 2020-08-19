19 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июль 2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июнь 2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июнь 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июль 2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 августа
Это автоматическое сообщение.
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19 августа 2020 года 09:33
В ходе сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно.
Японский индекс Nikkei 225 к 9:00 мск прибавил 0,26%.
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19 августа 2020 года 09:24
Доллар США снижается к евро и фунту, незначительно дорожает к иене. Курс доллара находится вблизи двухлетнего минимума в паре с евро.
Бывший вице-президент США Джо Байден был избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты... читать дальше
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19 августа 2020 года 09:07
Японский экспорт упал в июле на 19,2% относительно июля прошлого года - до 5,37 трлн иен, сообщил японский Минфин. В прошлом месяце падение экспорта замедлилось на фоне роста поставок в Китай впервые за 7 месяцев, однако было зафиксировано по итогам 20-го месяца подряд. При... читать дальше
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19 августа 2020 года 09:04
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-479 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:59
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск среды достигло 22 млн 059 тыс. 933 человек, увеличившись за сутки на 178 тыс. 075, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро вторника этот суточный показатель составлял... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:51
Цены на нефть снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.
Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:45
Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что хотя политическая напряженность в Белоруссии обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США, белорусские банки в настоящий момент обладают значительным запасом... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:33
Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде). За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 24114,51 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50386,20 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:24
Американские фондовые индексы не продемонстрировали вчера единой динамики, при этом S&P 500 поднялся до рекордного максимума. Nasdaq Composite во вторник также обновил рекорд - в 34-й раз с начала года, свидетельствуют данные MarketWatch.
Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:19
Минфин РФ предлагает освободить международные компании, являющиеся резидентами российских специальных административных районов (САР) от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов, если последние получают более 80% доходов от операционной деятельности или участвуют... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:11
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне.
Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром -... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:06
Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне опасений инвесторов в связи с обострением напряженности в отношениях между США и Китаем. Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Европе, пишет Trading... читать дальше
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19 августа 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 87,3401 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 87,35 коп.
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19 августа 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 73,4321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,45 коп.
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