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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,3401 руб.
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19 августа 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,3401 руб.

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19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 87,3401 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 87,35 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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19 августа 2020 года 08:45
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19 августа 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 87,3401 руб.
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