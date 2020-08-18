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18 августа 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,2317 руб.

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18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5606 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2317 руб.

Минимальный курс евро составил 86,79 руб., максимальный - 87,6075 руб. Была заключена 3061 сделка. Объем торгов составил 10779,57 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,19 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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