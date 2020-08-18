Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 135,7 млрд руб.

18 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 августа по данным на начало операционного дня выросло до 135,7 млрд руб.

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 30-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48038,893 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,706 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,76 пункта (0,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3050,7 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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О "Новая концессионная компания" полностью разместило выпуск облигаций класса Б1 с индексируемым номиналом со сроком обращения около 30 лет на 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 6,2% годовых. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 6,2% годовых. По выпуску... По выпуску... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6025 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5479 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,5479 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2262 руб. Минимальный курс евро составил 86,785 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,785 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,212 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ВТБ разместил 61,26% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-103 на 306,287 млн рублей и 53,77% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-104 на 107,531 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем выпуска Б-1-103 - 500 млн рублей, срок обращения - 2... Номинальный объем выпуска Б-1-103 - 500 млн рублей, срок обращения - 2... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле повысились на 4,3% после скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, падения на 7,2% в апреле, снижения на 1,4% в марте, на 0,5% в феврале и роста на 0,9% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) утвердило изменения в программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Как отмечается в сообщении, изменения коснутся возможности размещения... Как отмечается в сообщении, изменения коснутся возможности размещения... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне просевшей нефти и неоднозначных настроений в Европе и США. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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ООО "Обувь России" завершило размещение облигаций серии 001P-03 на 500 млн рублей со сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании. Организатором размещения выступила ИК "Иволга Капитал". Организатором размещения выступила ИК "Иволга Капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,50% годовых, что... Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,50% годовых, что... читать дальше

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В министерстве юстиции США возникли сомнения относительно того, что власти смогли собрать достаточно доказательств в рамках антимонопольного расследования против Google, входящей в Alphabet Inc., пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Минюст... Минюст... читать дальше

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Снижение цен на нефть эталонных марок усилилось на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для... Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для... читать дальше

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Европа сможет полностью восстановиться от экономических последствий пандемии коронавируса лишь в том случае, если правительства государств направят привлекаемые на долговом рынке крупные объемы средств на инвестиции в молодежь, инновации и исследования, заявил экс-председатель... читать дальше

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Объем добычи тихоокеанских лососей в РФ, по данным на 17 августа, превысил 220 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. Это на 49% меньше аналогичного показателя за рекордный 2018 год (традиционно объем вылова лососевых сравнивают между четными и между нечетными годами из-за... читать дальше

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