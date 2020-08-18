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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 135,7 млрд руб.
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18 августа 2020 года 10:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 135,7 млрд руб.
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18 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 августа по данным на начало операционного дня выросло до 135,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 111,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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18 августа 2020 года 19:50
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.18 августа 2020 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48038,893 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,706 млрд руб., или на...
.18 августа 2020 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,76 пункта (0,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3050,7 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
.18 августа 2020 года 19:15
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.18 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6025 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5479 руб., максимальный -... читать дальше
.18 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2262 руб. Минимальный курс евро составил 86,785 руб.,... читать дальше
.18 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,212 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,212 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.18 августа 2020 года 19:11
ВТБ разместил 61,26% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-103 на 306,287 млн рублей и 53,77% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-104 на 107,531 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем выпуска Б-1-103 - 500 млн рублей, срок обращения - 2... читать дальше
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Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле повысились на 4,3% после скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, падения на 7,2% в апреле, снижения на 1,4% в марте, на 0,5% в феврале и роста на 0,9% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше
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"Икс 5 Финанс" утвердила изменения в программу облигаций, связанные с возможностью размещения "зеленых", социальных и инфраструктурных бондов
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) утвердило изменения в программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Как отмечается в сообщении, изменения коснутся возможности размещения... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне просевшей нефти и неоднозначных настроений в Европе и США. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:38
ООО "Обувь России" завершило размещение облигаций серии 001P-03 на 500 млн рублей со сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании. Организатором размещения выступила ИК "Иволга Капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,50% годовых, что... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:36
В министерстве юстиции США возникли сомнения относительно того, что власти смогли собрать достаточно доказательств в рамках антимонопольного расследования против Google, входящей в Alphabet Inc., пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Минюст... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:25
Снижение цен на нефть эталонных марок усилилось на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:14
Европа сможет полностью восстановиться от экономических последствий пандемии коронавируса лишь в том случае, если правительства государств направят привлекаемые на долговом рынке крупные объемы средств на инвестиции в молодежь, инновации и исследования, заявил экс-председатель... читать дальше
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