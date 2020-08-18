18 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2020
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18 августа 2020 года 09:50
По итогам 1-го полугодия т.г. чистый убыток банковской группы "Зенит" по МСФО составил 586,4 млн рублей против чистой прибыли в 739,2 млн рублей в январе-июне прошлого года, свидетельствуют данные консолидированной отчетности банка.
"Из-за ситуации с пандемией... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:43
Экспорт зерна из России, отстававший от показателей прошлого года с начала сезона (с 1 июля), постепенно выходит на прошлогодний уровень, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".
С 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:36
Объем закупок госзаказчиков у единственных поставщиков в период самоизоляции вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 13,8%, до 823 млрд рублей, говорится в исследовании (охватывает период с 1 февраля по 31 мая текущего года) аналитического центра... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:30
8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-478 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:29
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается по отношению к основным валютам.
По состоянию на 9:25 мск евро стоил $1,1894 против $1,1870 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то же... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:28
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 августа составили по Российской Федерации 2864,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2688,3 млрд руб.
На... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:25
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск вторника достигло 21 млн 881 тыс. 858 человек, увеличившись за сутки на 209 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
На утро понедельника этот показатель... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:18
Получатель "дальневосточного гектара" из Хабаровского края Михаил Утробин обратился с предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину расширить возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле.
"Идея, которая изначально... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:12
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.
Японский... читать дальше
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18 августа 2020 года 09:03
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Petropavlovsk Plc до "B" с "B-".
Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Повышение рейтинга обусловлено существенным усилением... читать дальше
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18 августа 2020 года 08:57
Производство синтетических каучуков в России продолжает расти: в июле по сравнению с июнем выпуск каучуков увеличился на 21,4% (в июне рост к маю составлял 11%), а выпуск шин, покрышек и новых резиновых камер снизился на 6,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Рост... читать дальше
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18 августа 2020 года 08:50
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в июле текущего года выросло к уровню предыдущего месяца на 8,9%, сообщает Росстат.
К июлю 2019 году производство оказалось меньше на 11,6%.
За семь месяцев 2020 года Россия произвела 17,6 млн т СПГ, что на...
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18 августа 2020 года 08:43
Пищевая промышленность РФ в июле впервые в этом году показала снижение к аналогичному периоду 2019 года - на 0,8%, сообщил Росстат (так, в июне рост в годовом выражении составлял 4,5%, в мае - 1,5%, в апреле - 3,7%, в марте - 9,3%).
Тем не менее, выпуск продуктов... читать дальше
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18 августа 2020 года 08:40
Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для... читать дальше
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18 августа 2020 года 08:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка и... читать дальше
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18 августа 2020 года 08:30
Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июне на $477 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,871 млрд против... читать дальше
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