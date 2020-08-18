ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,4666 руб.

18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 86,4666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,74 коп.

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По итогам 1-го полугодия т.г. чистый убыток банковской группы "Зенит" по МСФО составил 586,4 млн рублей против чистой прибыли в 739,2 млн рублей в январе-июне прошлого года, свидетельствуют данные консолидированной отчетности банка. "Из-за ситуации с пандемией... "Из-за ситуации с пандемией... читать дальше

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Экспорт зерна из России, отстававший от показателей прошлого года с начала сезона (с 1 июля), постепенно выходит на прошлогодний уровень, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". С 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря... С 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря... читать дальше

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Объем закупок госзаказчиков у единственных поставщиков в период самоизоляции вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 13,8%, до 823 млрд рублей, говорится в исследовании (охватывает период с 1 февраля по 31 мая текущего года) аналитического центра... читать дальше

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8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-478 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США снижается по отношению к основным валютам. По состоянию на 9:25 мск евро стоил $1,1894 против $1,1870 на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 9:25 мск евро стоил $1,1894 против $1,1870 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то же... Курс единой европейской валюты в паре с японской национальной составил на то же... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 августа составили по Российской Федерации 2864,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2688,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск вторника достигло 21 млн 881 тыс. 858 человек, увеличившись за сутки на 209 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро понедельника этот показатель... На утро понедельника этот показатель... читать дальше

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Получатель "дальневосточного гектара" из Хабаровского края Михаил Утробин обратился с предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину расширить возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле. "Идея, которая изначально... "Идея, которая изначально... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Японский... Японский... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Petropavlovsk Plc до "B" с "B-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Повышение рейтинга обусловлено существенным усилением... Повышение рейтинга обусловлено существенным усилением... читать дальше

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Производство синтетических каучуков в России продолжает расти: в июле по сравнению с июнем выпуск каучуков увеличился на 21,4% (в июне рост к маю составлял 11%), а выпуск шин, покрышек и новых резиновых камер снизился на 6,8%, свидетельствуют данные Росстата. Рост... Рост... читать дальше

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Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в июле текущего года выросло к уровню предыдущего месяца на 8,9%, сообщает Росстат. К июлю 2019 году производство оказалось меньше на 11,6%. К июлю 2019 году производство оказалось меньше на 11,6%. За семь месяцев 2020 года Россия произвела 17,6 млн т СПГ, что на... За семь месяцев 2020 года Россия произвела 17,6 млн т СПГ, что на...

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Пищевая промышленность РФ в июле впервые в этом году показала снижение к аналогичному периоду 2019 года - на 0,8%, сообщил Росстат (так, в июне рост в годовом выражении составлял 4,5%, в мае - 1,5%, в апреле - 3,7%, в марте - 9,3%). Тем не менее, выпуск продуктов... Тем не менее, выпуск продуктов... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для... Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для... читать дальше

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Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка и... читать дальше

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Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июне на $477 млн по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,871 млрд против... Согласно данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,871 млрд против... читать дальше

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