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17 августа 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5785 руб.
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17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5785 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4911 руб., максимальный - 10,6399 руб. Было заключено 234 сделки. Объем торгов составил 568,54 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,6049 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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