Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,6711 руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6711 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2225 руб., максимальный - 87,41 руб. Было заключено 3819 сделок. Объем торгов составил 16556,79 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,195 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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