Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5238 руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5238 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4996 руб., максимальный - 10,5999 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 162,37 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4996 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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