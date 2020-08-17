Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 111,7 млрд руб.

17 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 августа по данным на начало операционного дня выросло до 111,7 млрд руб.

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За первые две недели августа среднесуточная добыча нефти с конденсатом составила 1334,4 тыс. тонн, что на 55,2 тыс. тонн выше предыдущего месяца (на 4,3%), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс". Если исключить среднесуточную добычу конденсата за... Если исключить среднесуточную добычу конденсата за... читать дальше

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В ходе торгов в понедельник американские фондовые индикаторы демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом S&P 500 торгуется вблизи рекордного максимума на фоне низкой активности участников рынка в период летних каникул. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2827 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7675 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 72,7675 руб.,... читать дальше

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Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник находится вблизи минимального уровня с мая 2018 года, отмечает Trading Economics. Неопределенность вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики... Неопределенность вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-476 на 20 млрд 684,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В июле уровень исполнения сделки странами ОПЕК составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, который рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+. Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по... Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по... читать дальше

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Банк России зарегистрировал два выпуска бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-04 и 001Б-03, говорится в сообщениях компании. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юрлиц. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юрлиц. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Концерн "Россиум" в полном объеме разместил два выпуска 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 по 20 млрд рублей каждый по ставке 6% годовых, говорится в сообщениях компании. Процентная ставка на купонные периоды со 2-го по 10-й устанавливается по следующей формуле... Процентная ставка на купонные периоды со 2-го по 10-й устанавливается по следующей формуле... читать дальше

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По итогам января-июля т.г. ВВП Белоруссии составил в текущих ценах 80 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 1,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года, говорится в сообщении Белстата. По итогам 1-го квартала отмечалось снижение ВВП на 0,3%, 1-го полугодия - на... По итогам 1-го квартала отмечалось снижение ВВП на 0,3%, 1-го полугодия - на... читать дальше

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В модернизацию сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует вложить 2,3 млрд рублей, сообщила компания. Программа модернизации рассчитана на 2020-2021 годы. "За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил... "За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,21 пункта (0,529%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3090,42 (+0,93%) пункта,... читать дальше

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В "Единой России" предложили оставить возможность покупать рецептурные лекарства дистанционно после 1 января 2021 года. Как заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в понедельник на совещании по повышению доступности лекарств, "будет... Как заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в понедельник на совещании по повышению доступности лекарств, "будет... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,72/74,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...

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ПАО "Аэрофлот" оценивает свою долю рынка при реализации новой стратегии развития группы до 2028 года в 62-64%, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник. "Сейчас авиация российская (в среднем за год) растет темпом... "Сейчас авиация российская (в среднем за год) растет темпом... читать дальше

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Активность на британском рынке недвижимости выросла в прошлом месяце на фоне скачка продаж до максимума более чем за десятилетие в связи с налоговыми льготами, согласно данным риэлтерского портала Rightmove. Общее количество ежемесячных согласованных продаж недвижимости... Общее количество ежемесячных согласованных продаж недвижимости... читать дальше

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Чистая прибыль китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. в апреле-июне выросла более чем в 27 раз и составила 16,4 млрд юаней ($2,3 млрд), или 10,47 юаня в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с 0,6 млрд юаней, или 0,36 юаня на ADS, годом ранее,... читать дальше

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