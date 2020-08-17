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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
Количество бумажных денег выросло на фоне пандемии
Коронавирусный кризис кардинально отличается от предыдущего финансового катаклизма. Касается это, в том числе, и наличного обращения. Для примера, в 2015 году, когда наблюдалось изъятие из оборота наличности на 317,1 млрд рублей, количество банкнот...
 
Регионы по-разному переживают коронакризис
Не только отрасли, но и различные регионы по-разному переживают текущий кризис. Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ проанализировали статистику Росстата об итогах экономического развития субъектов Федерации в первом полугодии 2020 г., учитывающую...
 
Минэкономразвития предлагает повысить спрос на энергоэффективное жилье
Повысить спрос на энергоэффективное жилье за счет выдачи льготных ипотечных кредитов и проводить капитальные ремонты, снижающие энергопотребление многоквартирных домов, предложило Минэкономразвития. Ведомство обновило план по повышению...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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17 августа 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Объем строительства в еврозоне Июнь 2020
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Август 2020
23:00 Объем спроса нерезидентов на американские активы Июнь 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
17 августа 2020 года 17:55
Россия в августе держит добычу нефти с конденсатом на 4,3% выше уровня июля
За первые две недели августа среднесуточная добыча нефти с конденсатом составила 1334,4 тыс. тонн, что на 55,2 тыс. тонн выше предыдущего месяца (на 4,3%), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Если исключить среднесуточную добычу конденсата за...    читать дальше
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17 августа 2020 года 17:38
Фондовая Америка демонстрирует противоречивый настрой, S&P 500 приблизился к рекорду
В ходе торгов в понедельник американские фондовые индикаторы демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом S&P 500 торгуется вблизи рекордного максимума на фоне низкой активности участников рынка в период летних каникул.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15...    читать дальше
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17 августа 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,2827 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2827 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,7675 руб.,...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:58
Долларовый индекс опустился до 2-летнего минимума
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник находится вблизи минимального уровня с мая 2018 года, отмечает Trading Economics.

Неопределенность вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:57
ВТБ разместил 41,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-476 на 20,7 млрд рублей
7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-476 на 20 млрд 684,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:50
В июле уровень исполнения сделки странами ОПЕК+ оказался хуже, чем предполагалось
В июле уровень исполнения сделки странами ОПЕК составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, который рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:49
ЦБ зарегистрировал два выпуска бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-04 и 001Б-03
Банк России зарегистрировал два выпуска бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-04 и 001Б-03, говорится в сообщениях компании.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юрлиц.

Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:47
Концерн "Россиум" в полном объеме разместил два выпуска облигаций на 40 млрд рублей
Концерн "Россиум" в полном объеме разместил два выпуска 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 по 20 млрд рублей каждый по ставке 6% годовых, говорится в сообщениях компании.

Процентная ставка на купонные периоды со 2-го по 10-й устанавливается по следующей формуле...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:29
Снижение белорусского ВВП за 7 месяцев составило 1,6%
По итогам января-июля т.г. ВВП Белоруссии составил в текущих ценах 80 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 1,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года, говорится в сообщении Белстата.

По итогам 1-го квартала отмечалось снижение ВВП на 0,3%, 1-го полугодия - на...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:19
"Вымпелком" до 2022 года планирует вложить в модернизацию сети ШПД 2,3 млрд руб.
В модернизацию сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует вложить 2,3 млрд рублей, сообщила компания. Программа модернизации рассчитана на 2020-2021 годы.

"За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 17 августа снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,21 пункта (0,529%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3090,42 (+0,93%) пункта,...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:09
Онлайн-продажу рецептурных препаратов предлагается продлить
В "Единой России" предложили оставить возможность покупать рецептурные лекарства дистанционно после 1 января 2021 года.

Как заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в понедельник на совещании по повышению доступности лекарств, "будет...    читать дальше
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17 августа 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,72/74,44 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,72/74,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...
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17 августа 2020 года 16:00
"Аэрофлот" оценивает свою долю рынка при реализации стратегии-2028 в 62-64%
ПАО "Аэрофлот" оценивает свою долю рынка при реализации новой стратегии развития группы до 2028 года в 62-64%, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

"Сейчас авиация российская (в среднем за год) растет темпом...    читать дальше
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17 августа 2020 года 15:52
В июле продажи жилья в Великобритании выросли на 38%, достигли максимума за 10 лет
Активность на британском рынке недвижимости выросла в прошлом месяце на фоне скачка продаж до максимума более чем за десятилетие в связи с налоговыми льготами, согласно данным риэлтерского портала Rightmove.

Общее количество ежемесячных согласованных продаж недвижимости...    читать дальше
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17 августа 2020 года 15:43
Квартальная чистая прибыль JD.com выросла 27 раз
Чистая прибыль китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. в апреле-июне выросла более чем в 27 раз и составила 16,4 млрд юаней ($2,3 млрд), или 10,47 юаня в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с 0,6 млрд юаней, или 0,36 юаня на ADS, годом ранее,...    читать дальше
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