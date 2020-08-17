17 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
17 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июнь 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 августа 2020 года 17:55
За первые две недели августа среднесуточная добыча нефти с конденсатом составила 1334,4 тыс. тонн, что на 55,2 тыс. тонн выше предыдущего месяца (на 4,3%), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".
Если исключить среднесуточную добычу конденсата за... читать дальше
.
17 августа 2020 года 17:38
В ходе торгов в понедельник американские фондовые индикаторы демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом S&P 500 торгуется вблизи рекордного максимума на фоне низкой активности участников рынка в период летних каникул.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15... читать дальше
.
17 августа 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2827 руб.
Минимальный курс доллара США составил 72,7675 руб.,... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:58
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник находится вблизи минимального уровня с мая 2018 года, отмечает Trading Economics.
Неопределенность вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:57
7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-476 на 20 млрд 684,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:50
В июле уровень исполнения сделки странами ОПЕК составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, который рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.
Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:49
Банк России зарегистрировал два выпуска бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-04 и 001Б-03, говорится в сообщениях компании.
Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юрлиц.
Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:47
Концерн "Россиум" в полном объеме разместил два выпуска 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 по 20 млрд рублей каждый по ставке 6% годовых, говорится в сообщениях компании.
Процентная ставка на купонные периоды со 2-го по 10-й устанавливается по следующей формуле... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:29
По итогам января-июля т.г. ВВП Белоруссии составил в текущих ценах 80 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 1,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года, говорится в сообщении Белстата.
По итогам 1-го квартала отмечалось снижение ВВП на 0,3%, 1-го полугодия - на... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:19
В модернизацию сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует вложить 2,3 млрд рублей, сообщила компания. Программа модернизации рассчитана на 2020-2021 годы.
"За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,21 пункта (0,529%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3045,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3090,42 (+0,93%) пункта,... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:09
В "Единой России" предложили оставить возможность покупать рецептурные лекарства дистанционно после 1 января 2021 года.
Как заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в понедельник на совещании по повышению доступности лекарств, "будет... читать дальше
.
17 августа 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,72/74,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...
.
17 августа 2020 года 16:00
ПАО "Аэрофлот" оценивает свою долю рынка при реализации новой стратегии развития группы до 2028 года в 62-64%, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.
"Сейчас авиация российская (в среднем за год) растет темпом... читать дальше
.
17 августа 2020 года 15:52
Активность на британском рынке недвижимости выросла в прошлом месяце на фоне скачка продаж до максимума более чем за десятилетие в связи с налоговыми льготами, согласно данным риэлтерского портала Rightmove.
Общее количество ежемесячных согласованных продаж недвижимости... читать дальше
.
17 августа 2020 года 15:43
Чистая прибыль китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. в апреле-июне выросла более чем в 27 раз и составила 16,4 млрд юаней ($2,3 млрд), или 10,47 юаня в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с 0,6 млрд юаней, или 0,36 юаня на ADS, годом ранее,... читать дальше
.