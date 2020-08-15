Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию экологического туризма дал поручение обеспечить создание объектов туристической инфраструктуры на особо охраняемых и иных природных территориях, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, подчеркнув при этом, что... читать дальше

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Первая партия разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5... Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5... читать дальше

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Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Минфину России поручено "внести в установленном порядке в... Минфину России поручено "внести в установленном порядке в... читать дальше

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Центральный банк Туркмении (ЦБТ) призвал жителей страны больше использовать возможности безналичных платежей в целях защиты здоровья. Объявление ЦБ с данными рекомендациями опубликовано в субботу в местной прессе на фоне проводимых в стране профилактических мер по недопущению... читать дальше

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Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Белоруссии к субботе с 1 млн 796 тыс. га, или 81,8% планируемых площадей, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия. Массовая уборка уже завершена в Брестской... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому увеличивается количество маршрутов внутреннего авиасообщения, субсидируемых за счет федерального бюджета, сообщается на сайте правительства в субботу. Перечень увеличивается на 138... читать дальше

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Цена нефти Brent может подняться до $60 за баррель в первом полугодии 2021 года из-за дефицита сырья на рынке, который, вероятно, появится уже в четвертом квартале 2020 года, прогнозируют эксперты BofA Global Research. В июне BofA повысила прогнозы для цен на нефть... В июне BofA повысила прогнозы для цен на нефть... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции, в первом полугодии 2020 года более чем в три раза увеличила выручку от экспорта. Как сообщается в ежеквартальном отчете компании, выручка от экспорта составила 4,856 млрд рублей против 1,547 млрд... Как сообщается в ежеквартальном отчете компании, выручка от экспорта составила 4,856 млрд рублей против 1,547 млрд... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности СК "Росгосстрах" с уровня "ruAA"- до "ruАА", прогноз - стабильный, говорится в сообщении агентства. Повышение рейтинга обусловлено снижением показателей убыточности по страховому портфелю и, как... Повышение рейтинга обусловлено снижением показателей убыточности по страховому портфелю и, как... читать дальше

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Самые высокие доходы за прошлый год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 2 млрд 767 млн 501 тыс. рублей. Это следует из декларации сенатора за 2019 год, опубликованной в пятницу на сайте Совета Федерации. В 2018 году Пономарев заработал чуть меньше... В 2018 году Пономарев заработал чуть меньше... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,992 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка Совкомфлота почти не изменилась (сократилась на 0,08%) и составила 3,911 млрд... читать дальше

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"АЛРОСА" считает достижимым уровень продаж в 10-15 млн карат во второй половине года, с учетом сделки с Гохраном, сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский. В 1-м полугодии продажи "АЛРОСА" сократились на 47%, до 10,1 млн карат, ориентир по производству в... читать дальше

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Полпред президента в Госдуме Гарри Минх лидирует по доходам среди сотрудников кремлевской администрации: в 2019 году он заработал 143 млн рублей. Информация о доходах и имуществе сотрудников кремлевской администрации опубликована на сайте Кремля в пятницу. В 2018 году... В 2018 году... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 061 в... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 21 млн 83 тыс. 98 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 764 тыс. 683 по состоянию... читать дальше

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Чистый убыток ВЭБа по РСБУ в первом полугодии 2020 года составил 75,74 млрд рублей против чистой прибыли в 41,08 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в ежеквартальном отчете госкорпорации. На начало июля объем собственных средств госкорпорации... На начало июля объем собственных средств госкорпорации... читать дальше

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