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ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
Решетников: российская экономика переживает "ковидный" кризис легче, чем ожидали власти
Прогнозируемый властями РФ сценарий влияния на экономику ограничений из-за коронавируса был пессимистичней, чем оказалось в действительности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы кризис проходим не так, может быть, плохо, как нам...
 
По итогам года с рынка уйдут порядка 30% турагентств
Около 20% российских турагентств не открылись после карантина, по итогам года с рынка уйдут порядка 30% компаний, работающих в этом виде бизнеса, считает генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура. "Турагентствам сейчас, конечно,...
 
Невыездными могут стать почти 4 млн россиян
Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников, однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома: за рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам. В числе невыездных на 1...
 
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15 августа 2020 года 17:57
У России огромный потенциал для развития экотуризма - Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по развитию экологического туризма дал поручение обеспечить создание объектов туристической инфраструктуры на особо охраняемых и иных природных территориях, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, подчеркнув при этом, что...    читать дальше
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15 августа 2020 года 17:31
Минздрав РФ сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавируса
Первая партия разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России вакцины от коронавируса COVID-19 уже произведена, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5...    читать дальше
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15 августа 2020 года 17:02
Подписано распоряжение об увеличении Резервного фонда на 1,8 трлн рублей
Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в...    читать дальше
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15 августа 2020 года 16:15
ЦБ Туркмении призвал граждан в целях защиты здоровья чаще использовать безналичные платежи
Центральный банк Туркмении (ЦБТ) призвал жителей страны больше использовать возможности безналичных платежей в целях защиты здоровья. Объявление ЦБ с данными рекомендациями опубликовано в субботу в местной прессе на фоне проводимых в стране профилактических мер по недопущению...    читать дальше
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15 августа 2020 года 15:30
В Белоруссии урожай зерновых и зернобобовых убран с 82% планируемых площадей
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Белоруссии к субботе с 1 млн 796 тыс. га, или 81,8% планируемых площадей, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия. Массовая уборка уже завершена в Брестской...    читать дальше
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15 августа 2020 года 13:59
Правительство РФ дополнительно субсидирует внутреннее авиасообщение и станкостроение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому увеличивается количество маршрутов внутреннего авиасообщения, субсидируемых за счет федерального бюджета, сообщается на сайте правительства в субботу. Перечень увеличивается на 138...    читать дальше
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15 августа 2020 года 13:32
Brent в 1-м полугодии 2021 года может подорожать до $60 за баррель - BofA
Цена нефти Brent может подняться до $60 за баррель в первом полугодии 2021 года из-за дефицита сырья на рынке, который, вероятно, появится уже в четвертом квартале 2020 года, прогнозируют эксперты BofA Global Research.

В июне BofA повысила прогнозы для цен на нефть...    читать дальше
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15 августа 2020 года 13:14
Выручка "Черкизово" от экспорта в 1-м полугодии выросла почти в 3 раза
Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции, в первом полугодии 2020 года более чем в три раза увеличила выручку от экспорта.

Как сообщается в ежеквартальном отчете компании, выручка от экспорта составила 4,856 млрд рублей против 1,547 млрд...    читать дальше
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15 августа 2020 года 12:50
"Эксперт РА" повысило рейтинг "Росгосстраха" до уровня "ruАА"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности СК "Росгосстрах" с уровня "ruAA"- до "ruАА", прогноз - стабильный, говорится в сообщении агентства.

Повышение рейтинга обусловлено снижением показателей убыточности по страховому портфелю и, как...    читать дальше
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15 августа 2020 года 11:53
Лидерство по доходам среди сенаторов сохранил Пономарев, заработав в 2019 году более 2,7 млрд руб.
Самые высокие доходы за прошлый год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 2 млрд 767 млн 501 тыс. рублей. Это следует из декларации сенатора за 2019 год, опубликованной в пятницу на сайте Совета Федерации.

В 2018 году Пономарев заработал чуть меньше...    читать дальше
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15 августа 2020 года 11:53
"Совкомфлот" увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1-м полугодии на 8,3%
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,992 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка Совкомфлота почти не изменилась (сократилась на 0,08%) и составила 3,911 млрд...    читать дальше
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15 августа 2020 года 11:39
"АЛРОСА" считает достижимым уровень продаж в 10-15 млн карат во 2-м полугодии
"АЛРОСА" считает достижимым уровень продаж в 10-15 млн карат во второй половине года, с учетом сделки с Гохраном, сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский. В 1-м полугодии продажи "АЛРОСА" сократились на 47%, до 10,1 млн карат, ориентир по производству в...    читать дальше
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15 августа 2020 года 11:31
Рекордсменом по доходам среди чиновников кремлевской администрации в 2019 году стал полпред президента в Думе Минх
Полпред президента в Госдуме Гарри Минх лидирует по доходам среди сотрудников кремлевской администрации: в 2019 году он заработал 143 млн рублей. Информация о доходах и имуществе сотрудников кремлевской администрации опубликована на сайте Кремля в пятницу.

В 2018 году...    читать дальше
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15 августа 2020 года 11:10
В России зафиксировано 5 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 119 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 061 в...    читать дальше
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15 августа 2020 года 10:59
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн человек; умерших - более 764 тыс.
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 21 млн 83 тыс. 98 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 764 тыс. 683 по состоянию...    читать дальше
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15 августа 2020 года 10:52
Убыток ВЭБа в 1-м полугодии составил 75,7 млрд руб. прибыли годом ранее
Чистый убыток ВЭБа по РСБУ в первом полугодии 2020 года составил 75,74 млрд рублей против чистой прибыли в 41,08 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в ежеквартальном отчете госкорпорации.

На начало июля объем собственных средств госкорпорации...    читать дальше
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