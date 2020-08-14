Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5505 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5505 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4941 руб., максимальный - 10,5748 руб. Было заключено 207 сделок. Объем торгов составил 373,56 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4969 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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