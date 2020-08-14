14 августа 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.08 по 23.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.08.2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2020
|17.08.2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2020
|17.08.2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июнь 2020
|18.08.2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2020
|19.08.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2020
|19.08.2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Июль 2020
|19.08.2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июнь 2020
|19.08.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июнь 2020
|19.08.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2020
|19.08.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июль 2020
|19.08.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2020
|19.08.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 августа
|20.08.2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июль 2020
|20.08.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 августа
|20.08.2020
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2020
|20.08.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 августа
|20.08.2020
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2020
|21.08.2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2020
|21.08.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2020
|21.08.2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2020
|21.08.2020
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2020
Это автоматическое сообщение.
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