Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

14 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.08 по 23.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,45 пункта (0,599%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3061,99 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47993,693 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 94,071 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4951 руб. Минимальный курс евро составил 86,1275 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,1275 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2161 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5505 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4941 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4941 руб., максимальный -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-Лизинг") серии 002Р-01 на 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура" ("СФО СФИ") 18 августа планирует начать размещение облигаций 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет... Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), в красной зоне торговалась... В пятницу в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), в красной зоне торговалась... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2019 год: он заработал более 100 млн 290 тыс. рублей, что на 29 млн рублей больше, чем в 2018 году. Это следует из представленной на сайте Думы декларации. Там же указывается, что Володин в 2018 году заработал 71,7 млн... читать дальше

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Курирующая социальный блок правительства России Татьяна Голикова заработала в этом году 14,8 млн рублей, ее доход практически не изменился по сравнению с прошлым годом (14,2 млн рублей), следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства РФ, которые размещены на... читать дальше

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Михаил Мишустин в свой последний год работы в Федеральной налоговой службе заработал чуть меньше, чем в 2018 г, но благодаря супруге совокупный доход семьи будущего премьера несколько вырос. Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте... Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте... читать дальше

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Индия в июле 2020 года импортировала золото на $1,784 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это близко к нормальным уровням и даже на 4% больше, чем в июле прошлого года. В апреле на фоне национального локдауна в Индии импорт золота... В апреле на фоне национального локдауна в Индии импорт золота... читать дальше

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в прошлом году заработал на 1 млн рублей больше, чем в 2018 году. Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, Медведев задекларировал 11 млн 51 тыс.... Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, Медведев задекларировал 11 млн 51 тыс.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в 2019 году заработал 9 млн 726 тыс. рублей, что примерно на 1,1 млн рублей больше, чем годом ранее, новым имуществом глава государства за прошлый год не обзавелся. Изменений в перечне задекларированного Путиным движимого и недвижимого... Изменений в перечне задекларированного Путиным движимого и недвижимого... читать дальше

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Канадский антимонопольный регулятор проверяет практики Amazon.com Inc. в стране, чтобы оценить, влияют ли они на потребителей, а также на компании, работающие в Канаде. Бюро по конкуренции Канады заявило в пятницу, что проверка идет, притом что "каких-либо заключений о... Бюро по конкуренции Канады заявило в пятницу, что проверка идет, притом что "каких-либо заключений о... читать дальше

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