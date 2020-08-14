ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 августа в размере 73,2157 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 73,2157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,10 коп.

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/74,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...

.

ПАО "Корпорация "Иркут" в I полугодии 2020 г. получило 14,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ, говорится в квартальной отчетности компании. Первое полугодие 2019 года "Иркут" закончил с чистой прибылью в размере 807 млн руб. Выручка за отчетный период выросла на 11%, до... Выручка за отчетный период выросла на 11%, до... читать дальше

.

Индекс оптовых цен в Индии, один из основных показателей инфляции, используемых Центробанком и правительством страны, в июле снизился на 0,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне падения цен на энергоносители, свидетельствуют официальные данные.... читать дальше

.

В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,73 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 17 августа, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,52 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

В понедельник, 17 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50117,15 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2793,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали сегодня слабые и разнонаправленные изменения. Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,49 руб. Минимальный курс евро составил 86,085 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 86,085 руб., максимальный -... читать дальше

.

Группа "Русагро" во 2-м квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,2 раза - до 4,802 млрд рублей с 915 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA компании повысилась на 82%, до 6,963 млрд рублей, сообщается в презентации "Русагро". Выручка увеличилась на 3%,... читать дальше

.

ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4586,18 (+16,45) руб./грамм; на серебро - 62,86 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2224,47 (-0,05) руб./грамм; на палладий - 5060,97 (-15,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 73,2157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 86,4092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,45 пункта (0,469%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3065,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3075,81 (-0,15%) пункта,... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Росгосстрах" до уровня ruАА, прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу перешли к снижению, однако могут продемонстрировать недельный рост, сообщает Trading Economics. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 мск составила $44,89 за баррель, что на... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 мск составила $44,89 за баррель, что на... читать дальше

.