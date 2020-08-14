.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 86,4092 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
Решетников: российская экономика переживает "ковидный" кризис легче, чем ожидали власти
Прогнозируемый властями РФ сценарий влияния на экономику ограничений из-за коронавируса был пессимистичней, чем оказалось в действительности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы кризис проходим не так, может быть, плохо, как нам...
 
Невыездными могут стать почти 4 млн россиян
Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников, однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома: за рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам. В числе невыездных на 1...
 
Рынок розничной торговли сократится впервые за 20 лет
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. Согласно исследованию Infoline, по итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7% - до 33,3 трлн руб....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 августа 2020 года 14:59

ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 86,4092 руб.

 0
14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 86,4092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,07 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 августа 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,33/74,29 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/74,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...
.
14 августа 2020 года 15:57
Убыток "Иркута" в 1-м полугодии составил 14,3 млрд руб. против прибыли годом ранее
ПАО "Корпорация "Иркут" в I полугодии 2020 г. получило 14,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ, говорится в квартальной отчетности компании. Первое полугодие 2019 года "Иркут" закончил с чистой прибылью в размере 807 млн руб.

Выручка за отчетный период выросла на 11%, до...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:32
Потребительская инфляция в Индии в июле ускорилась до 6,9%
Индекс оптовых цен в Индии, один из основных показателей инфляции, используемых Центробанком и правительством страны, в июле снизился на 0,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне падения цен на энергоносители, свидетельствуют официальные данные....    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,73 млн
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,73 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,52 млн
В понедельник, 17 августа, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,52 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50117,15 млн руб.
В понедельник, 17 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50117,15 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2793,69 млн руб.
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2793,69 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:21
Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали сегодня слабые и разнонаправленные изменения. Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,49 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,49 руб.

Минимальный курс евро составил 86,085 руб., максимальный -...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:07
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО во 2-м квартале выросла в 5 раз
Группа "Русагро" во 2-м квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,2 раза - до 4,802 млрд рублей с 915 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA компании повысилась на 82%, до 6,963 млрд рублей, сообщается в презентации "Русагро". Выручка увеличилась на 3%,...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 августа
ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4586,18 (+16,45) руб./грамм; на серебро - 62,86 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2224,47 (-0,05) руб./грамм; на палладий - 5060,97 (-15,19) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
14 августа 2020 года 14:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 августа в размере 73,2157 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 73,2157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,10 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
14 августа 2020 года 14:59
ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 86,4092 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 86,4092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,07 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
14 августа 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 14 августа снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,45 пункта (0,469%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3065,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3075,81 (-0,15%) пункта,...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 14:36
"Эксперт РА" повысило рейтинг "Росгосстраха" со "стабильным" прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Росгосстрах" до уровня ruАА, прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства....    читать дальше
.
14 августа 2020 года 14:26
Нефть пошла на снижение
Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу перешли к снижению, однако могут продемонстрировать недельный рост, сообщает Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 мск составила $44,89 за баррель, что на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.