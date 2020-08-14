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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 86,4092 руб.
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14 августа 2020 года 14:59
ЦБ РФ установил курс евро с 15 августа в размере 86,4092 руб.
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14 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 86,4092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,07 коп. Это автоматическое сообщение.
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14 августа 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,33/74,29 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/74,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи...
.14 августа 2020 года 15:57
ПАО "Корпорация "Иркут" в I полугодии 2020 г. получило 14,3 млрд руб. чистого убытка по РСБУ, говорится в квартальной отчетности компании. Первое полугодие 2019 года "Иркут" закончил с чистой прибылью в размере 807 млн руб. Выручка за отчетный период выросла на 11%, до... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:32
Индекс оптовых цен в Индии, один из основных показателей инфляции, используемых Центробанком и правительством страны, в июле снизился на 0,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне падения цен на энергоносители, свидетельствуют официальные данные.... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,73 млн
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $53,73 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,52 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50117,15 млн руб.
В понедельник, 17 августа, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50117,15 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:30
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2793,69 млн руб.
В понедельник, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2793,69 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:21
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали сегодня слабые и разнонаправленные изменения. Инвесторы проявляют осторожность на фоне отсутствия прогресса в переговорах о новом пакете стимулирующих мер в США, а также сомнений в скором... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,49 руб. Минимальный курс евро составил 86,085 руб., максимальный -... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:07
Группа "Русагро" во 2-м квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 5,2 раза - до 4,802 млрд рублей с 915 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA компании повысилась на 82%, до 6,963 млрд рублей, сообщается в презентации "Русагро". Выручка увеличилась на 3%,... читать дальше
.14 августа 2020 года 15:06
ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4586,18 (+16,45) руб./грамм; на серебро - 62,86 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2224,47 (-0,05) руб./грамм; на палладий - 5060,97 (-15,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.14 августа 2020 года 14:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 73,2157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,10 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 августа 2020 года 14:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 86,4092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,07 коп. Это автоматическое сообщение.
.14 августа 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,45 пункта (0,469%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3065,99 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3075,81 (-0,15%) пункта,... читать дальше
.14 августа 2020 года 14:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Росгосстрах" до уровня ruАА, прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.... читать дальше
.14 августа 2020 года 14:26
Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу перешли к снижению, однако могут продемонстрировать недельный рост, сообщает Trading Economics. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:13 мск составила $44,89 за баррель, что на... читать дальше
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