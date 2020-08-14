Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 14 августа составил 73,2157 руб.

14 августа. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2157 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 3910 пунктов.

Минимальная цена 72,92 руб., максимальная - 73,3425 руб. Было заключено 8080 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 40148 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,2925 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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