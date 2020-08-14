Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 104,9 млрд руб.

14 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 104,9 млрд руб.

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"Роснефть" во втором квартале текущего года снизила добычу углеводородов на 11,5% - до 5,051 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 5,710,млн б/с н.э. в апреле-июне 2019 года, говорится в релизе компании. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на... При этом добыча жидких углеводородов снизилась на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5291 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 7 августа составил 13 трлн 109,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 31 июля денежная база в России равнялась 12 трлн 996,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,87%, или на 113,2 млрд... На 31 июля денежная база в России равнялась 12 трлн 996,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,87%, или на 113,2 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ 12 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 3,1 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза в годовом выражении - до 43 млрд руб., в 1-м полугодии компания получила убыток 113 млрд руб. по сравнению с прибылью в 325 млрд руб. годом ранее, сообщает "Роснефть". Во 2-м квартале 2020 года... Во 2-м квартале 2020 года... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,13... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 104,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в июле 2020 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,2% в июне, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,2 пункта (0,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3070,24 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,59 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,59 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,0411... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,0411 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос почти на 10 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России... По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос почти на 10 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением на неоднозначном внешнем фоне. Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне. Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне. Американские рынки акций завершили торги без единой динамики. Американские рынки акций завершили торги без единой динамики. Сегодня азиатские рынки акций демонстрируют... Сегодня азиатские рынки акций демонстрируют... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,89/74,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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В этом году мировой рынок предметов роскоши сократится на 35-45% даже при самом оптимистичном сценарии, прогнозируют аналитики BCG. С учетом высокого уровня неопределенности, восстановление отрасли будет постепенным, прогнозируют аналитики: в худшем случае общий объем... С учетом высокого уровня неопределенности, восстановление отрасли будет постепенным, прогнозируют аналитики: в худшем случае общий объем... читать дальше

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Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 1-м полугодии т.г. составил 1,1 трлн рублей, что соответствует аналогичному показателю 2019 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга применения закона "О закупках товаров,... читать дальше

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