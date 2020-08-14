Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2848,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1604,45 млрд руб.

14 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 августа составили по Российской Федерации 2848,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2677,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2955,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2796,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 августа составили 1604,45 млрд руб. против 1611,64332 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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