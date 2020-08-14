14 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|II квартал 2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2020
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2020
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июль 2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2020
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14 августа 2020 года 11:12
"Роснефть" во втором квартале текущего года снизила добычу углеводородов на 11,5% - до 5,051 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 5,710,млн б/с н.э. в апреле-июне 2019 года, говорится в релизе компании.
При этом добыча жидких углеводородов снизилась на... читать дальше
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14 августа 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5291 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:59
Объем денежной базы в узком определении в России на 7 августа составил 13 трлн 109,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 31 июля денежная база в России равнялась 12 трлн 996,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,87%, или на 113,2 млрд... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:57
ЦБ РФ 12 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 3,1 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:53
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза в годовом выражении - до 43 млрд руб., в 1-м полугодии компания получила убыток 113 млрд руб. по сравнению с прибылью в 325 млрд руб. годом ранее, сообщает "Роснефть".
Во 2-м квартале 2020 года... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,13... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 104,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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14 августа 2020 года 10:39
Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 114 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:26
Потребительские цены во Франции в июле 2020 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,2% в июне, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,2 пункта (0,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3070,24 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,59 пункта (0,271%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,0411... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,0411 руб.
По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос почти на 10 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением на неоднозначном внешнем фоне.
Европейские рынки акций закрылись вчера в красной зоне.
Американские рынки акций завершили торги без единой динамики.
Сегодня азиатские рынки акций демонстрируют... читать дальше
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14 августа 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,89/74,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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14 августа 2020 года 09:56
В этом году мировой рынок предметов роскоши сократится на 35-45% даже при самом оптимистичном сценарии, прогнозируют аналитики BCG.
С учетом высокого уровня неопределенности, восстановление отрасли будет постепенным, прогнозируют аналитики: в худшем случае общий объем... читать дальше
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14 августа 2020 года 09:36
Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 1-м полугодии т.г. составил 1,1 трлн рублей, что соответствует аналогичному показателю 2019 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга применения закона "О закупках товаров,... читать дальше
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