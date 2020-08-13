НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 на 750 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 10 августа. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки... Сбор заявок на облигации прошел 10 августа. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 23-34-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 5,45% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40... Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40... читать дальше

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Концерн "Россиум" 17 августа планирует начать размещение 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Бонды будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. "Московская... "Московская... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,45 пункта (0,866%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3080,44 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48087,764 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 658,098 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 97,61% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_GMKN-5Y-001Р-297R номинальным объемом 1 млрд рублей на 976,059 млн рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск гасится в августе 2025 года. Выпуск гасится в августе 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон,... По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4659 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5077 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,952 руб. Минимальный курс евро составил 86,32 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,32 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5851 руб. Минимальный курс юаня составил 10,52 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,52 руб., максимальный -... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в России с 3 по 9 августа составил 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 2%. На двух предыдущих неделях рост цен также составлял по 0,1%. На двух предыдущих неделях рост цен также составлял по 0,1%. По данным Росстата, к 10 августа стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ... По данным Росстата, к 10 августа стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся незначительными изменениями индексов, завершил четверг Европейские фондовые индикаторы снижались на сообщении торгового представительства США о сохранении пошлин на товары из Евросоюза. Европейские фондовые индикаторы снижались на сообщении торгового представительства США о сохранении пошлин на товары из Евросоюза. Азиатские фондовые индексы завершили торги без... Азиатские фондовые индексы завершили торги без... читать дальше

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Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные после падения накануне на фоне наметившейся стабилизации процентных ставок в развитых странах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали... читать дальше

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С 6 сентября итальянский круизный оператор Costa Cruises возобновляет круизное сообщение , сообщили в четверг порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании. "Возобновление круизного сообщения будет постепенным. Первыми кораблями, которые отправятся в плавание,... "Возобновление круизного сообщения будет постепенным. Первыми кораблями, которые отправятся в плавание,... читать дальше

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"Газпром" будет поставлять газ на химический комплекс в Усть-Луге по регулируемой цене для Ленинградской области, говорится в квартальном отчете "Газпрома". "Газпром" оценил стоимость этого договора, который рассчитан на 20 лет, в 4,834 трлн рублей. "Газпром" оценил стоимость этого договора, который рассчитан на 20 лет, в 4,834 трлн рублей. Комплекс... Комплекс... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Концерн "Калашников" на уровне "A(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг АО "Концерн "Калашников" (. . .) обусловлен оценкой собственной... "Кредитный рейтинг АО "Концерн "Калашников" (. . .) обусловлен оценкой собственной... читать дальше

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X5 Retail Group c начала 3-го квартала увеличила розничную выручку на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Чистая розничная выручка Х5 без учета НДС с начала 3-го квартала выросла на 16,1% в годовом выражении, в том числе выручка "Пятерочки" - на... "Чистая розничная выручка Х5 без учета НДС с начала 3-го квартала выросла на 16,1% в годовом выражении, в том числе выручка "Пятерочки" - на... читать дальше

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