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ГЛАВНОЕ
ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
В начале августа экономическая активность в РФ усилилась
Центробанк на основе оперативных данных по динамике отраслевых финансовых потоков отмечает оживление экономической активности в начале августа, следует из материалов Банка России. "Несмотря на сохраняющуюся волатильность в динамике платежей,...
 
Кредиты будут выдавать в банкомате по биометрии
У россиян может появиться возможность взять заем по биометрии в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались. Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк (ПСБ). Технологии распознавания лица в банкоматах, которые...
 
Дистанционные сервисы помогли развитию гарантийного бизнеса
Выдача банками гарантий и поручительств во время пандемии заметно ускорилась. Рост объемов гарантийного бизнеса во втором, «карантинном» квартале опережал темпы начала года. Если в первом квартале темпы роста были на уровне 16–20%, то в период...
 
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13 августа 2020 года 20:23
"ПКБ" завершило размещение облигаций на 750 млн рублей
НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 на 750 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 10 августа. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки...    читать дальше
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13 августа 2020 года 20:19
Ставка 23-34-го купонов бондов РСХБ серии БО-17 установлена в размере 5,45%
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 23-34-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 5,45% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40...    читать дальше
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13 августа 2020 года 20:08
Концерн "Россиум" 17 августа начнет размещение облигаций на 40 млрд рублей
Концерн "Россиум" 17 августа планирует начать размещение 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Бонды будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

"Московская...    читать дальше
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13 августа 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 13 августа растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,45 пункта (0,866%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3080,44 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
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13 августа 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 августа выросла на 1,39% и составила 48087,764 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48087,764 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 658,098 млрд руб., или на...
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13 августа 2020 года 19:16
Сбербанк разместил 97,6% выпуска инвестиционных облигаций на 976 млн рублей
Сбербанк России разместил 97,61% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_GMKN-5Y-001Р-297R номинальным объемом 1 млрд рублей на 976,059 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Выпуск гасится в августе 2025 года.

По выпуску предусмотрен один купон,...    читать дальше
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13 августа 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4659 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4659 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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13 августа 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 86,952 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5077 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,952 руб.

Минимальный курс евро составил 86,32 руб.,...    читать дальше
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13 августа 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5851 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 328 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5851 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,52 руб., максимальный -...    читать дальше
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13 августа 2020 года 19:00
Недельные цены на бензин снова выросли на 0,1% - Росстат
Рост потребительских цен на бензин в России с 3 по 9 августа составил 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 2%.

На двух предыдущих неделях рост цен также составлял по 0,1%.

По данным Росстата, к 10 августа стоимость 1 литра бензина в среднем по РФ...    читать дальше
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13 августа 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1,5%
Рынок акций РФ, открывшийся незначительными изменениями индексов, завершил четверг

Европейские фондовые индикаторы снижались на сообщении торгового представительства США о сохранении пошлин на товары из Евросоюза.

Азиатские фондовые индексы завершили торги без...    читать дальше
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13 августа 2020 года 18:44
Цены российских евробондов изменились в четверг незначительно
Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные после падения накануне на фоне наметившейся стабилизации процентных ставок в развитых странах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали...    читать дальше
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13 августа 2020 года 18:33
Итальянский круизный оператор Costa Cruises возобновит круизы с 6 сентября
С 6 сентября итальянский круизный оператор Costa Cruises возобновляет круизное сообщение , сообщили в четверг порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

"Возобновление круизного сообщения будет постепенным. Первыми кораблями, которые отправятся в плавание,...    читать дальше
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13 августа 2020 года 18:12
"Газпром" будет по регулируемой цене поставлять газ на комплекс СПГ/ГПЗ/ГХК в Усть-Луге
"Газпром" будет поставлять газ на химический комплекс в Усть-Луге по регулируемой цене для Ленинградской области, говорится в квартальном отчете "Газпрома".

"Газпром" оценил стоимость этого договора, который рассчитан на 20 лет, в 4,834 трлн рублей.

Комплекс...    читать дальше
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13 августа 2020 года 17:51
АКРА вновь подтвердило рейтинг концерна "Калашников" с прогнозом "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Концерн "Калашников" на уровне "A(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг АО "Концерн "Калашников" (. . .) обусловлен оценкой собственной...    читать дальше
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13 августа 2020 года 17:40
Х5 с начала 3-го квартала ускорила рост выручки
X5 Retail Group c начала 3-го квартала увеличила розничную выручку на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Чистая розничная выручка Х5 без учета НДС с начала 3-го квартала выросла на 16,1% в годовом выражении, в том числе выручка "Пятерочки" - на...    читать дальше
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