Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5414 руб.

13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5414 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,24 руб., максимальный - 73,77 руб. Было заключено 11132 сделки. Объем торгов составил 35220,87 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,24 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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