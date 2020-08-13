Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,9911 руб.

13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,9911 руб.

Минимальный курс евро составил 86,8175 руб., максимальный - 87,2275 руб. Было заключено 2825 сделок. Объем торгов составил 11559,12 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 87,1475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.