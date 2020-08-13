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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 87,0399 руб.
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13 августа 2020 года 12:40
ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 87,0399 руб.
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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 87,0399 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 108,39 коп. Это автоматическое сообщение.
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13 августа 2020 года 17:02
ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") перенесло с 12 на 14 августа сбор заявок на 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона был изменен с 7,20-7,50% до 7,20-7,30% годовых, что... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:55
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-474 на 20 млрд 824,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:55
Американские производители топлива видят экономическую выгоду в переходе на более экологичные виды продукции на фоне сохраняющегося слабого спроса в связи с пандемией коронавируса и растущими перспективами на ужесточение норм регулирования со стороны государства. Так,... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:42
Китайская Lenovo Group Ltd. прогнозирует рост глобального рынка персональных компьютеров (ПК) на 15-35% в следующие 2-3 года, полагая, что такие тенденции, как работа в удаленном режиме и онлайн-обучение, сохранятся и после того, как пандемия коронавирусной инфекции сойдет на... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:33
На неделе, завершившейся 8 августа, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:26
Нефтяные цены незначительно опускаются днем на фоне снижения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза спроса в 2020-2021 гг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:14 мск составила $45,26 за баррель, что на $0,17... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:18
Американские компании, доходы которых зависят в том числе от работы в Китае, выступают против планов администрации президента США Дональда Трампа запретить сделки, связанные с приложением WeChat от Tencent Holdings Ltd., указывая, что это может воспрепятствовать их... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,55 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3068,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3080,4 (+0,86%) пункта,... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:10
Российские компании в период пандемии потеряли в совокупности порядка 1,6 трлн рублей прибыли, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Доходность компаний упала на треть, 1,6 трлн рублей прибыли потеряли все российские компании совокупно", -...
.13 августа 2020 года 16:02
Международные резервы России на 7 августа составили $600,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 31 июля международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они на $8,9 млрд, или на 1,5%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли... читать дальше
.13 августа 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,78/74,51 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...
.13 августа 2020 года 15:53
Сокращение расходов властями американских штатов может сдерживать восстановление экономики страны, пишет The Wall Street Journal. Во 2-м квартале местные власти сократили расходы на 5,6% в годовом выражении за счет временного увольнения работников и снижения расходов на... читать дальше
.13 августа 2020 года 15:45
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июле 2020 года снизила перечисления в бюджет на 25,7% - до 2 трлн 392,1 млрд рублей по сравнению с 3 трлн 219,8 млрд рублей в январе-июле 2019 года, сообщило ведомство За июль перечисления сократились на 28,7% - до... читать дальше
.13 августа 2020 года 15:37
Оборот трансграничных операций физлиц через системы денежных переводов РФ в июне 2020 года вырос на 8,7% и составил $953 млн по сравнению с $877 млн в июне 2019 года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Из-за ограничений на экономическую деятельность, связанных с пандемией... читать дальше
.13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн
В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
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