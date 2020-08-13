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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 87,0399 руб.
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ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
В начале августа экономическая активность в РФ усилилась
Центробанк на основе оперативных данных по динамике отраслевых финансовых потоков отмечает оживление экономической активности в начале августа, следует из материалов Банка России. "Несмотря на сохраняющуюся волатильность в динамике платежей,...
 
Кредиты будут выдавать в банкомате по биометрии
У россиян может появиться возможность взять заем по биометрии в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались. Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк (ПСБ). Технологии распознавания лица в банкоматах, которые...
 
Дистанционные сервисы помогли развитию гарантийного бизнеса
Выдача банками гарантий и поручительств во время пандемии заметно ускорилась. Рост объемов гарантийного бизнеса во втором, «карантинном» квартале опережал темпы начала года. Если в первом квартале темпы роста были на уровне 16–20%, то в период...
 
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13 августа 2020 года 12:40

ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 87,0399 руб.

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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 87,0399 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 108,39 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
13 августа 2020 года 17:02
"РВК-Инвест" перенесла с 12 на 14 августа сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей
ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") перенесло с 12 на 14 августа сбор заявок на 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона был изменен с 7,20-7,50% до 7,20-7,30% годовых, что...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:55
ВТБ разместил 41,6% выпуска однодневных бондов серии КС-3-474 на 20,8 млрд рублей
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-474 на 20 млрд 824,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:55
Энергокомпании США ускоряют переход на возобновляемые виды топлива
Американские производители топлива видят экономическую выгоду в переходе на более экологичные виды продукции на фоне сохраняющегося слабого спроса в связи с пандемией коронавируса и растущими перспективами на ужесточение норм регулирования со стороны государства.

Так,...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:42
Lenovo: в ближайшие 2-3 года рост глобального рынка ПК составит 15-35%
Китайская Lenovo Group Ltd. прогнозирует рост глобального рынка персональных компьютеров (ПК) на 15-35% в следующие 2-3 года, полагая, что такие тенденции, как работа в удаленном режиме и онлайн-обучение, сохранятся и после того, как пандемия коронавирусной инфекции сойдет на...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:33
В США впервые с марта число новых заявок на пособие по безработице опустилось ниже 1 млн
На неделе, завершившейся 8 августа, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 228 тыс. и составило 963 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США.

Таким образом, число заявок опустилось ниже отметки в 1 млн впервые с...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:26
Нефть дешевеет на ухудшении прогноза спроса МЭА
Нефтяные цены незначительно опускаются днем на фоне снижения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза спроса в 2020-2021 гг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:14 мск составила $45,26 за баррель, что на $0,17...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:18
Американские компании опасаются негативных последствий указа Трампа против WeChat для бизнеса
Американские компании, доходы которых зависят в том числе от работы в Китае, выступают против планов администрации президента США Дональда Трампа запретить сделки, связанные с приложением WeChat от Tencent Holdings Ltd., указывая, что это может воспрепятствовать их...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 13 августа растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,55 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3068,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3080,4 (+0,86%) пункта,...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:10
Компании РФ из-за пандемии потеряли 1,6 трлн руб. прибыли - бизнес-омбудсмен
Российские компании в период пандемии потеряли в совокупности порядка 1,6 трлн рублей прибыли, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Доходность компаний упала на треть, 1,6 трлн рублей прибыли потеряли все российские компании совокупно", -...
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13 августа 2020 года 16:02
Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,9 млрд
Международные резервы России на 7 августа составили $600,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 31 июля международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они на $8,9 млрд, или на 1,5%.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли...    читать дальше
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13 августа 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,78/74,51 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...
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13 августа 2020 года 15:53
Сокращение расходов американскими штатами затормозит восстановление экономики США
Сокращение расходов властями американских штатов может сдерживать восстановление экономики страны, пишет The Wall Street Journal.

Во 2-м квартале местные власти сократили расходы на 5,6% в годовом выражении за счет временного увольнения работников и снижения расходов на...    читать дальше
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13 августа 2020 года 15:45
Снижение перечислений в бюджет РФ от ФТС в июле замедлилось до 28,7%
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июле 2020 года снизила перечисления в бюджет на 25,7% - до 2 трлн 392,1 млрд рублей по сравнению с 3 трлн 219,8 млрд рублей в январе-июле 2019 года, сообщило ведомство

За июль перечисления сократились на 28,7% - до...    читать дальше
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13 августа 2020 года 15:37
Оборот трансграничных переводов физлиц в июне вырос на 9% в годовом выражении
Оборот трансграничных операций физлиц через системы денежных переводов РФ в июне 2020 года вырос на 8,7% и составил $953 млн по сравнению с $877 млн в июне 2019 года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Из-за ограничений на экономическую деятельность, связанных с пандемией...    читать дальше
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13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн
В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб.
В пятницу, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб.

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Тип погашения

Размер погашения, всего

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