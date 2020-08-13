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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2955,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1611,64 млрд руб.
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13 августа 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2955,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1611,64 млрд руб.
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13 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 августа составили по Российской Федерации 2955,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2796,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2854,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2683 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 августа составили 1611,64 млрд руб. против 1841,29581 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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