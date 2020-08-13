13 августа 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 августа
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 июля по 01 августа
Это автоматическое сообщение.
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13 августа 2020 года 11:29
Спад ВВП Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 2,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате. По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 40 млрд 8,5 млн манатов. Спад в ненефтяном секторе в отчетном периоде... читать дальше
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13 августа 2020 года 11:21
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год понижена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете.
Таким образом, в 2020 году снижение к 2019... читать дальше
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13 августа 2020 года 11:06
По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль X5 Retail Group выросла по сравнению с показателем за 2-й квартал 2019 года на 20,5% - до 16,275 млрд рублей, сообщил ритейлер (показатель по стандарту IAS 17). Результат Х5 оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,643 млрд... читать дальше
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13 августа 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,584 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5131... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:45
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 124 пациентов, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 057 в 83 регионах, в... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:36
ЦБ РФ 11 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 3,1 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:28
Выручка ПАО "Мегафон" во 2-м квартала 2020 года сократилась на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составила 78,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. При этом сервисная выручка компании снизилась на 6,9% - до 73,4 млрд рублей. В "Мегафоне" такую... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,5125 руб.
По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 20 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,029%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3053,1 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,46 пункта (0,112%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5125... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:08
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями, вблизи уровней закрытия торгов накануне.
Европейские фондовые индексы выросли в среду, несмотря на тревоги, связанные с коронавирусом.
Американские фондовые индексы выросли вчера, при... читать дальше
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13 августа 2020 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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13 августа 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,32/74,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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13 августа 2020 года 09:59
Безработица во Франции во втором квартале 2020 года опустилась до 7,1%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Это минимальный уровень с апреля-июня 1983 года, сообщает Trading Economics. Результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков,... читать дальше
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13 августа 2020 года 09:54
Курс доллара США снижается относительно большинства мировых валют.
По состоянию на 9:44 мск евро вырос на 0,37% - до $1,1828 против $1,1784 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты к японской увеличился на 0,15%, до 126,17 иены по... читать дальше
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