ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 85,956 руб.

13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 85,956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,14 коп.

.

Спад ВВП Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 2,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате. По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 40 млрд 8,5 млн манатов. Спад в ненефтяном секторе в отчетном периоде... читать дальше

.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год понижена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете. Таким образом, в 2020 году снижение к 2019... Таким образом, в 2020 году снижение к 2019... читать дальше

.

По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль X5 Retail Group выросла по сравнению с показателем за 2-й квартал 2019 года на 20,5% - до 16,275 млрд рублей, сообщил ритейлер (показатель по стандарту IAS 17). Результат Х5 оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,643 млрд... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,584 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -... читать дальше

.

На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5131... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 124 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 057 в 83 регионах, в... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 057 в 83 регионах, в... читать дальше

.

ЦБ РФ 11 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 3,1 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть... читать дальше

.

Выручка ПАО "Мегафон" во 2-м квартала 2020 года сократилась на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составила 78,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. При этом сервисная выручка компании снизилась на 6,9% - до 73,4 млрд рублей. В "Мегафоне" такую... читать дальше

.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,5125 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 20 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 20 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

.

По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,029%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3053,1 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,46 пункта (0,112%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,46 пункта (0,112%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5125... читать дальше

.

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями, вблизи уровней закрытия торгов накануне. Европейские фондовые индексы выросли в среду, несмотря на тревоги, связанные с коронавирусом. Европейские фондовые индексы выросли в среду, несмотря на тревоги, связанные с коронавирусом. Американские фондовые индексы выросли вчера, при... Американские фондовые индексы выросли вчера, при... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,32/74,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Безработица во Франции во втором квартале 2020 года опустилась до 7,1%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Это минимальный уровень с апреля-июня 1983 года, сообщает Trading Economics. Результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков,... читать дальше

.

Курс доллара США снижается относительно большинства мировых валют. По состоянию на 9:44 мск евро вырос на 0,37% - до $1,1828 против $1,1784 на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 9:44 мск евро вырос на 0,37% - до $1,1828 против $1,1784 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты к японской увеличился на 0,15%, до 126,17 иены по... Курс единой европейской валюты к японской увеличился на 0,15%, до 126,17 иены по... читать дальше

.