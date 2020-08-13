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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2351 руб.
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ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%
Снижение российской экономики во 2-м квартале составило 8,5%, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные ведомства оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало падение ВВП на 9,6%
 
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У россиян может появиться возможность взять заем по биометрии в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались. Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк (ПСБ). Технологии распознавания лица в банкоматах, которые...
 
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Выдача банками гарантий и поручительств во время пандемии заметно ускорилась. Рост объемов гарантийного бизнеса во втором, «карантинном» квартале опережал темпы начала года. Если в первом квартале темпы роста были на уровне 16–20%, то в период...
 
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Несмотря все еще в большинстве своем закрытые границы, россияне уже готовы вернуться к привычному режиму поездок: они начали бронировать авиабилеты, гостиницы и туры за рубеж на Новый год. По расчетам аналитиков Tinkoff CoronaIndex, в июле число...
 
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13 августа 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2351 руб.

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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 73,2351 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
13 августа 2020 года 11:29
В январе-июле ВВП Азербайджана снизился на 2,8%
Спад ВВП Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 2,8%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате. По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 40 млрд 8,5 млн манатов. Спад в ненефтяном секторе в отчетном периоде...    читать дальше
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13 августа 2020 года 11:21
МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год понижена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете.

Таким образом, в 2020 году снижение к 2019...    читать дальше
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13 августа 2020 года 11:06
Рост чистой прибыли Х5 во 2-м квартале составил 20,5%
По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль X5 Retail Group выросла по сравнению с показателем за 2-й квартал 2019 года на 20,5% - до 16,275 млрд рублей, сообщил ритейлер (показатель по стандарту IAS 17). Результат Х5 оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,643 млрд...    читать дальше
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13 августа 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,584 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,584 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3121 руб., максимальный -...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 73,5131 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5131...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:45
В России за сутки выявлено 5 тыс. новых заражений COVID-19; скончались 124 человека
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 тыс. случаев, умерли за сутки 124 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 057 в 83 регионах, в...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:36
Банк России 11 августа продал валюту на 3,1 млрд руб.
ЦБ РФ 11 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты также составил 3,1 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:28
Выручка "Мегафона" во 2-м квартале снизилась на 8,3%, прибыль выросла на 35,2%
Выручка ПАО "Мегафон" во 2-м квартала 2020 года сократилась на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составила 78,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. При этом сервисная выручка компании снизилась на 6,9% - до 73,4 млрд рублей. В "Мегафоне" такую...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 73,51 руб., евро - 86,87 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,5125 руб.

По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 20 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 13 августа движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,029%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3053,1 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,46 пункта (0,112%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 73,5125 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,5125...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:08
Рынок акций начал день вблизи уровней закрытия торгов накануне
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями, вблизи уровней закрытия торгов накануне.

Европейские фондовые индексы выросли в среду, несмотря на тревоги, связанные с коронавирусом.

Американские фондовые индексы выросли вчера, при...    читать дальше
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13 августа 2020 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 121,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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13 августа 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,32/74,67 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,32/74,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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13 августа 2020 года 09:59
Безработица во Франции во 2-м квартале снизилась до минимума с 1983 года, ожидался рост
Безработица во Франции во втором квартале 2020 года опустилась до 7,1%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Это минимальный уровень с апреля-июня 1983 года, сообщает Trading Economics. Результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков,...    читать дальше
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13 августа 2020 года 09:54
Доллар дешевеет к большинству мировых валют
Курс доллара США снижается относительно большинства мировых валют.

По состоянию на 9:44 мск евро вырос на 0,37% - до $1,1828 против $1,1784 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты к японской увеличился на 0,15%, до 126,17 иены по...    читать дальше
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