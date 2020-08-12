Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4042 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4042 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,005 руб., максимальный - 73,835 руб. К этому времени было заключено 36603 сделки. Объем торгов составил 145526,2 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,625 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.