Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5521 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5521 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5161 руб., максимальный - 10,64 руб. Было заключено 232 сделки. Объем торгов составил 1098,06 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,6032 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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