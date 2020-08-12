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12 августа 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5521 руб.

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12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5521 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5161 руб., максимальный - 10,64 руб. Было заключено 232 сделки. Объем торгов составил 1098,06 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,6032 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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