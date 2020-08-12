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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 31 июля по 7 августа на 4512 тыс. баррелей, бензина - упали на 722 тыс. баррелей
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12 августа 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 31 июля по 7 августа на 4512 тыс. баррелей, бензина - упали на 722 тыс. баррелей
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12 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4512 тыс. баррелей - до 514,084 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 722 тыс. баррелей и составили 247,084 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2322 тыс. баррелей, достигнув 177,655 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Запасы нефти в США упали за период с 31 июля по 7 августа на 4512 тыс. баррелей, бензина - упали на 722 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4512 тыс. баррелей - до 514,084 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 722 тыс. баррелей и составили 247,084 млн баррелей,... читать дальше
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