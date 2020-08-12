Запасы нефти в США упали за период с 31 июля по 7 августа на 4512 тыс. баррелей, бензина - упали на 722 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Потребительские цены в РФ с 4 по 10 августа снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстата). До этого три недели подряд была зафиксирована нулевая инфляция. Последний раз недельная дефляция в РФ была отмечена в сентябре прошлого года. С начала... С начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за нефтью и глобальными рынками, индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов. К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях... К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях... читать дальше

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Дезинфляционное влияние слабого спроса в ближайшее время будет определять пониженные темпы месячного прироста цен при сохранении разнородности в ценовой динамике, связанной с особенностями ослабления противоэпидемических ограничений, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции. "В... читать дальше

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Goldman Sachs Group Inc. планирует купить операции General Motors Co. (GM) в сфере выпуска кредитных карт, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, Goldman входит в небольшое число компаний, претендующих на подразделение GM, в... читать дальше

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Банк России поддержал предложения Ассоциации банков России по переносу срока перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО на 1 января 2025 года, сообщается на сайте АБР. ЦБ планирует направить в правительство РФ и администрацию президента РФ предложения по... ЦБ планирует направить в правительство РФ и администрацию президента РФ предложения по... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в среду уверенно повышаются после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране по итогам третьей недели подряд. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей, свидетельствует... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей, свидетельствует... читать дальше

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Банк России по инициативе правительства Тульской области выпустил памятную серебряную монету в честь 500-летия Тульского кремля, сообщила пресс-служба облправительства. "500-летие Тульского кремля - знаменательное событие не только для Тульского края, но и для всей... "500-летие Тульского кремля - знаменательное событие не только для Тульского края, но и для всей... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект, согласно которому граждане могут выбирать любой банк для получения пенсий и других выплат от Пенсионного фонда России (ПФР) вне зависимости от наличия договора фонда с банком. Соответствующий законопроект... читать дальше

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В июле 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 13,8% и составил 560,6 тыс. единиц, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат". Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке Lada, на долю... Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке Lada, на долю... читать дальше

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По налогу на прибыль организаций поступления в бюджет Москвы в январе-мае сократились лишь на 18%, сообщили "Интерфаксу" в Аналитическом центре правительства столицы. "В январе-мае 2020 года прибыль организаций в Москве, по данным Росстата, снизилась на 30,8% к... "В январе-мае 2020 года прибыль организаций в Москве, по данным Росстата, снизилась на 30,8% к... читать дальше

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Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июле 2020 года, по предварительной оценке, составил 1,52 трлн рублей, сообщил Минфин. Оценку размера дефицита к объему ВВП министерство теперь уже традиционно не приводит. Доходы составили 10,4 трлн рублей, или 50,5% к общему... Доходы составили 10,4 трлн рублей, или 50,5% к общему... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4512 тыс. баррелей - до 514,084 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 722 тыс. баррелей и составили 247,084 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 722 тыс. баррелей и составили 247,084 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2943 руб. Минимальный курс доллара США составил 73 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73 руб.,... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" в январе-июле 2020 года увеличило продажи автомобилей на 9% по сравнению с показателем того же периода прошлого года, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев в соцсети "ВКонтакте". "Продажи за 7 месяцев текущего года превысили на 9% аналогичные... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в среду после снижения накануне. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 во вторник прервали семидневный рост. Однако в ходе торгов значение S&P 500 приближалось к историческому максимуму. Оптимизм инвесторов в среду... Оптимизм инвесторов в среду... читать дальше

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Чистая прибыль тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейшего в мире производителя электроники по контрактам и поставщика Apple, во втором квартале 2020 года выросла на 34% и составила 22,9 млрд новых тайваньских долларов ($778 млн) по сравнению с... читать дальше

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