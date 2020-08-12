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12 августа 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,049 руб.

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12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,049 руб.

Минимальный курс евро составил 85,73 руб., максимальный - 86,235 руб. Было заключено 2592 сделки. Объем торгов составил 8459,22 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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