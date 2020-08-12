Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5427 руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5427 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5325 руб., максимальный - 10,5999 руб. Было заключено 55 сделок. Объем торгов составил 372,44 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,535 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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