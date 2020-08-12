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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 231,4 млрд руб.
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12 августа 2020 года 09:54
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 231,4 млрд руб.
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12 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 августа по данным на начало операционного дня выросло до 231,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 127,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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12 августа 2020 года 12:47
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.12 августа 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 августа составил 73,2351 руб.
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск вырос на 8,29 коп. и составил 73,2351 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше
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В январе-июне 2020 года отрицательное внешнеторговой сальдо Литвы составило 323,4 млн евро, что в 4,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,35 млрд евро), сообщил департамент статистики со ссылкой на предварительные данные. В 1-м полугодии... читать дальше
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.12 августа 2020 года 11:00
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