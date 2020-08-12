Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 231,4 млрд руб.

12 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 августа по данным на начало операционного дня выросло до 231,4 млрд руб.

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В Москве программа реновации может завершиться раньше запланированных сроков. "Подготовленный расчёт этапов и сроков переселения отражает главную цель городских властей завершить программу реновации за 15 лет, как мы и обещали в 2032 году или даже раньше. Все 5174... "Подготовленный расчёт этапов и сроков переселения отражает главную цель городских властей завершить программу реновации за 15 лет, как мы и обещали в 2032 году или даже раньше. Все 5174... читать дальше

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Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются в среду после некоторых колебаний при открытии на фоне беспокойства по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в некоторых частях Европы и за ее пределами. Участники торгов продолжают следить за развитием... читать дальше

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Весенние прогнозы двукратного падения российского авторынка в 2020 году, данные на фоне масштабных коронавирусных ограничений и обрушения автопродаж, больше неактуальны - снижение рынка новых автомобилей не должно превысить 20%, считают в ассоциации "Российские автодилеры"... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в июне 2020 года выросло на 9,1% по сравнению с маем, когда было зафиксировано повышение показателя на 12,3%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно июня 2019 года промпроизводство упало на 12,3%. Аналитики прогнозировали рост... читать дальше

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Минэкономразвития РФ предлагает разрешить акционерным обществам (АО) проводить очные общие собрания акционеров полностью в онлайн-формате. Соответствующий законопроект направлен на согласование в Минфин и Банк России, говорится в сообщении министерства. Согласно проекту... Согласно проекту... читать дальше

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АО "Бизнес-Недвижимость" начало премаркетинг облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом до 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,25%... Ориентир ставки 1-го купона - 8% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,25%... читать дальше

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ООО "Солид-Лизинг" установило ставки 5-8 купонов 3-летних облигаций серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в сентябре 2019 года. Выпуск был размещен в сентябре 2019 года. Номинал ценных бумаг - 1 тыс. рублей. Ставка 1-4-го... Номинал ценных бумаг - 1 тыс. рублей. Ставка 1-4-го... читать дальше

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Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%, что соответствует июньским показателям, сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике. "Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в... "Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2617 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2351 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск вырос на 8,29 коп. и составил 73,2351 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-473 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... читать дальше

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В январе-июне 2020 года отрицательное внешнеторговой сальдо Литвы составило 323,4 млн евро, что в 4,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,35 млрд евро), сообщил департамент статистики со ссылкой на предварительные данные. В 1-м полугодии... В 1-м полугодии... читать дальше

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Американский авиаконцерн Boeing Co. в июле не получил ни одного нового заказа на самолеты. Заказчикам концерн поставил заказчикам всего 4 лайнера. Кроме того, клиенты авиакомпании в прошлом месяце отменили заказы на 43 самолета 737 MAX, полеты которых до сих пор приостановлены.... читать дальше

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Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков с действующими кредитами в июле 2020 года выросло на 2 пункта и составило 651 балл, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В годовом выражении ПКР поднялся на 9 пунктов. Снижение аппетита... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5427 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5325 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,5325 руб., максимальный -... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2648 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2382... читать дальше

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