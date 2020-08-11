Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,85 пункта (1,515%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3005,63 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46953,760 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 191,911 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6883 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9637 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8822 руб. Минимальный курс евро составил 85,6775 руб.,... Минимальный курс евро составил 85,6775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 672 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5055 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4751 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4751 руб., максимальный -... читать дальше

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драгоценные металлы" ("ПЮДМ") 11 августа завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-ПО2 объемом 120 млн рублей, говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость одной облигации - 10 тыс. рублей, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Ставка 1-го купона... Номинальная стоимость одной облигации - 10 тыс. рублей, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Ставка 1-го купона... читать дальше

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ВТБ разместил 69,02% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-95 на 345,1 млн рублей номинальным объемом 500 млн рублей и 89,88% выпуска Б-1-102 на 179,768 млн рублей номинальным объемом 200 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Срок обращения серии Б-1-95... Срок обращения серии Б-1-95... читать дальше

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Министерство финансов России 12 августа проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17 квартальных купонных периодов, дата... Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17 квартальных купонных периодов, дата... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил вторник существенным ростом. Европейские фондовые индикаторы повышались весь день. Европейские фондовые индикаторы повышались весь день. Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли, исключением стал китайский рынок, который растерял первоначальные завоевания... Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли, исключением стал китайский рынок, который растерял первоначальные завоевания... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник приостановили бурный рост последних дней и перешли к консолидации на достигнутых уровнях на фоне повышения долларовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в... читать дальше

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Минэкономразвития РФ предлагает освободить от налогов на доходы и расходы иностранные подразделения международных компаний, участвующие в проектах в области разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, следует из законопроекта, с которым ознакомился... читать дальше

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В июле российские авиакомпании сократили пассажиропоток на 52,8% относительно того же периода прошлого года, до 6,72 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне... Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне... читать дальше

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В министерстве финансов России полагают, что обнуление, снижение или расширение льгот по ставкам ввозных таможенных пошлин в сложившейся на фоне COVID-19 экономической ситуации целесообразны лишь в исключительных случаях. Как сообщил "Интерфаксу" источник в... Как сообщил "Интерфаксу" источник в... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-06 номинальным объемом 700 млн рублей, реализовав 5,17% выпуска на 36,212 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - около 5 лет.... Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - около 5 лет.... читать дальше

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В июле американские работодатели сократили примерно 134 тыс. рабочих мест в сфере информтехнологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные торговой ассоциации CompTIA. Это свидетельствует о том, что компании, возможно, заняли выжидательную позицию, поскольку... Это свидетельствует о том, что компании, возможно, заняли выжидательную позицию, поскольку... читать дальше

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Эксперты международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch считают, что план Евросоюза по выпуску облигаций на сумму 750 млрд евро с целью привлечения средств для финансирования антикризисных мер в условиях пандемии не несет в себе немедленной угрозы для рейтингов ЕС, несмотря... читать дальше

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