Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9645 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9645 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,6875 руб., максимальный - 73,565 руб. Было заключено 13625 сделок. Объем торгов составил 35929,27 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,1325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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