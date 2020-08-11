Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,8736 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8736 руб.

Минимальный курс евро составил 85,685 руб., максимальный - 86,32 руб. Было заключено 3744 сделки. Объем торгов составил 15436,89 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,8075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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