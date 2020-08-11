Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 августа

11 августа. FINMARKET.RU -РФ с 12 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4695,8 (-119,91) руб./грамм; на серебро - 66,51 (-0,54) руб./грамм; на платину - 2239,01 (-66,5) руб./грамм; на палладий - 5127,13 (-67,37) руб./грамм.

.

Минэкономразвития РФ предлагает освободить от налогов на доходы и расходы иностранные подразделения международных компаний, участвующие в проектах в области разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, следует из законопроекта, с которым ознакомился... читать дальше

.

В июле российские авиакомпании сократили пассажиропоток на 52,8% относительно того же периода прошлого года, до 6,72 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне... Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне... читать дальше

.

В министерстве финансов России полагают, что обнуление, снижение или расширение льгот по ставкам ввозных таможенных пошлин в сложившейся на фоне COVID-19 экономической ситуации целесообразны лишь в исключительных случаях. Как сообщил "Интерфаксу" источник в... Как сообщил "Интерфаксу" источник в... читать дальше

.

Банк "ФК Открытие" разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-06 номинальным объемом 700 млн рублей, реализовав 5,17% выпуска на 36,212 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - около 5 лет.... Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - около 5 лет.... читать дальше

.

В июле американские работодатели сократили примерно 134 тыс. рабочих мест в сфере информтехнологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные торговой ассоциации CompTIA. Это свидетельствует о том, что компании, возможно, заняли выжидательную позицию, поскольку... Это свидетельствует о том, что компании, возможно, заняли выжидательную позицию, поскольку... читать дальше

.

Эксперты международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch считают, что план Евросоюза по выпуску облигаций на сумму 750 млрд евро с целью привлечения средств для финансирования антикризисных мер в условиях пандемии не несет в себе немедленной угрозы для рейтингов ЕС, несмотря... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9645 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6875 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 72,6875 руб.,... читать дальше

.

ПАО "ТГК-1" определило ставку 18-го купона облигаций 4-й серии в размере 4,5% годовых, говорится в сообщении энергетической компании. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных... Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных... читать дальше

.

В начале торгов во вторник американские фондовые индексы меняются без единой динамики. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 291,57 пункта (1,05%) - до 28083,01 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 5,04 пункта (0,15%) и составил 3365,51 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 291,57 пункта (1,05%) - до 28083,01 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 5,04 пункта (0,15%) и составил 3365,51 пункта.... читать дальше

.

В июле среди разных сегментов российского финансового рынка негативная динамика наблюдалась только на валютном рынке, говорится в обзоре ЦБ РФ по ликвидности. В целом ситуация на российском финансовом рынке в июле оставалась относительно стабильной, отмечает Банк... В целом ситуация на российском финансовом рынке в июле оставалась относительно стабильной, отмечает Банк... читать дальше

.

"Московская биржа" 10 августа утвердила изменения в решение о выпуске и проспект облигаций банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) серии БО-02 в части замены эмитента биржевых облигаций при реорганизации в форме присоединения на его правопреемника - банка "Солидарность",... читать дальше

.

Страховые компании осторожно оценивают итоги первого года работы механизма досудебного регулирования споров. Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос компаний, несмотря на ряд полученных преимуществ, появились другие проблемы. Кроме того, недобросовестным автоюристам удается... читать дальше

.

ЦБ РФ планирует приступить к публикации обзора экономических тенденций в российских регионах в первом квартале 2021 года. "Одна из ближайших целей, запланированных у нас на первый квартал 2021 года, - начало публикации обзора экономических тенденций в регионах. Это... "Одна из ближайших целей, запланированных у нас на первый квартал 2021 года, - начало публикации обзора экономических тенденций в регионах. Это... читать дальше

.

В январе-июле 2020 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ уменьшилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза - до $24,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($46,9 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней... Профицит внешней... читать дальше

.

1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-472 на 19 млрд 731,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Банк Англии готов увеличить масштаб программы выкупа активов, если это будет необходимо для стабилизации финансовых рынков или стимулирования экономического роста, заявил заместитель управляющего британского ЦБ Дейв Рамсден в интервью The Times. По его словам, у Банка... По его словам, у Банка... читать дальше

.