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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 12 августа в размере 85,9246 руб.
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Инфляция в июле ускорилась до 0,4%
В июле потребительские цены в РФ повысились на 0,4% после роста на 0,2% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,4%
 
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Со следующего года пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, может быть увеличено. Поправки в законодательство разрабатывает Минтруд. Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до...
 
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11 августа 2020 года 13:06

ЦБ РФ установил курс евро с 12 августа в размере 85,9246 руб.

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11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 85,9246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,12 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
11 августа 2020 года 18:39
Минэкономразвития предлагает налоговые послабления для резидентов САР с иностранными филиалами
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11 августа 2020 года 18:24
В июле падение перевозок авиакомпаниями РФ замедлилось до 53%
В июле российские авиакомпании сократили пассажиропоток на 52,8% относительно того же периода прошлого года, до 6,72 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные.

Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне...    читать дальше
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11 августа 2020 года 18:13
Минфин РФ на фоне дефицита бюджета выступает против льгот по импортным пошлинам и их обнуления
В министерстве финансов России полагают, что обнуление, снижение или расширение льгот по ставкам ввозных таможенных пошлин в сложившейся на фоне COVID-19 экономической ситуации целесообразны лишь в исключительных случаях.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:50
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Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - около 5 лет....    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:49
В США на фоне неопределенности вокруг COVID-19 сократилось число рабочих мест IT-сферы
В июле американские работодатели сократили примерно 134 тыс. рабочих мест в сфере информтехнологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные торговой ассоциации CompTIA.

Это свидетельствует о том, что компании, возможно, заняли выжидательную позицию, поскольку...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:39
План выпуска Евросоюзом облигаций на 750 млрд не угрожает рейтингам блока, считают в Moody's и S&P
Эксперты международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch считают, что план Евросоюза по выпуску облигаций на сумму 750 млрд евро с целью привлечения средств для финансирования антикризисных мер в условиях пандемии не несет в себе немедленной угрозы для рейтингов ЕС, несмотря...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9645 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9645 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,6875 руб.,...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:28
Ставка 18-го купона облигаций 4-й серии ТГК-1 установлена в размере 4,5%
ПАО "ТГК-1" определило ставку 18-го купона облигаций 4-й серии в размере 4,5% годовых, говорится в сообщении энергетической компании.

Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:20
Американские фондовые индикаторы меняются разнонаправленно, S&P 500 вблизи рекордного максимума
В начале торгов во вторник американские фондовые индексы меняются без единой динамики.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск поднялся на 291,57 пункта (1,05%) - до 28083,01 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 5,04 пункта (0,15%) и составил 3365,51 пункта....    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:10
В июле негативная динамика наблюдалась только на валютном рынке РФ - ЦБ
В июле среди разных сегментов российского финансового рынка негативная динамика наблюдалась только на валютном рынке, говорится в обзоре ЦБ РФ по ликвидности.

В целом ситуация на российском финансовом рынке в июле оставалась относительно стабильной, отмечает Банк...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:06
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"Московская биржа" 10 августа утвердила изменения в решение о выпуске и проспект облигаций банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) серии БО-02 в части замены эмитента биржевых облигаций при реорганизации в форме присоединения на его правопреемника - банка "Солидарность",...    читать дальше
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11 августа 2020 года 17:00
Страховщики осторожно оценивают итоги первого года работы механизма досудебного регулирования споров
Страховые компании осторожно оценивают итоги первого года работы механизма досудебного регулирования споров. Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос компаний, несмотря на ряд полученных преимуществ, появились другие проблемы. Кроме того, недобросовестным автоюристам удается...    читать дальше
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11 августа 2020 года 16:48
К публикации обзора состояния экономики регионов РФ Центробанк может приступить в 1-м квартале 2021 года
ЦБ РФ планирует приступить к публикации обзора экономических тенденций в российских регионах в первом квартале 2021 года.

"Одна из ближайших целей, запланированных у нас на первый квартал 2021 года, - начало публикации обзора экономических тенденций в регионах. Это...    читать дальше
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11 августа 2020 года 16:37
За 7 месяцев положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ снизилось в 1,9 раза - ЦБ
В январе-июле 2020 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ уменьшилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза - до $24,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($46,9 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней...    читать дальше
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11 августа 2020 года 16:37
ВТБ разместил 39,5% выпуска однодневных бондов серии КС-3-472 на 19,7 млрд рублей
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-472 на 19 млрд 731,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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11 августа 2020 года 16:28
Банк Англии готов увеличить выкуп активов для поддержки экономики - Рамсден
Банк Англии готов увеличить масштаб программы выкупа активов, если это будет необходимо для стабилизации финансовых рынков или стимулирования экономического роста, заявил заместитель управляющего британского ЦБ Дейв Рамсден в интервью The Times.

По его словам, у Банка...    читать дальше
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