Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 127,5 млрд руб.

11 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 августа по данным на начало операционного дня выросло до 127,5 млрд руб.

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Минсельхоз рассмотрит предложения по ограничению импорта яблок в РФ с учетом обеспечения продбезопасности и сохранения стабильного уровня цен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, комментируя предложение союза "Садоводы Кубани", который предлагает установить... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1522 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск снизился на 62,28 коп. и составил 73,1522 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по сравнению с уровнем,... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-472 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9896% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,81%... читать дальше

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Участие Азербайджана в сделке ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти в стране на 2,7 млн тонн, заявил министр финансов Самир Шарифов. "В результате снижения спроса из-за пандемии коронавируса и других процессов на нефтяном рынке, мы наблюдали резкое снижение цен на нефть,... читать дальше

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Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ. В программу включены организованные туры (проезд и... читать дальше

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Во 2-м квартале т.г. количество занятых в Великобритании сократилось на 220 тыс. по сравнению с предыдущим кварталом - до 32,92 млн, свидетельствуют данные Национального статуправления (ONS). Таким образом, падение показателя за 3 месяца стало максимальным с мая-июля... Таким образом, падение показателя за 3 месяца стало максимальным с мая-июля... читать дальше

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ЦБ РФ 7 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5363 руб. Минимальный курс юаня составил 10,51 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,51 руб., максимальный -... читать дальше

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Почти три четверти россиян (73%) не видят необходимости оформлять себе электронные паспорта, каждый шестой гражданин РФ хотел бы иметь паспорт в электронном виде, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс". "Электронный паспорт хотели бы оформить 16%... "Электронный паспорт хотели бы оформить 16%... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 августа по данным на начало операционного дня выросло до 127,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2862... читать дальше

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В России впервые с конца апреля суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией опустился ниже отметки в 5 тыс. случаев, умерли за сутки 130 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных... "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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По итогам 2-го квартала 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) снизилось на 42,4% и составило 142,5 тыс. единиц по сравнению с 247,3 тыс. в апреле-июне 2019 года, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно... Согласно... читать дальше

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Продажи новых автомобилей в Китае в июле 2020 года выросли по итогам четвертого месяца подряд, говорится в отчете Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM). По данным CAAM, отслеживающей продажи автомобилей дилерским... По данным CAAM, отслеживающей продажи автомобилей дилерским... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,44 пункта (0,825%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2985,22 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 15,75 пункта (1,242%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 15,75 пункта (1,242%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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